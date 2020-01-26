2020-01-26T13:35:18+03:00
Дом. Семья

В Бийске обнаружили краснокнижного сокола с поврежденным крылом

Сейчас он лечится в Барнауле
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Фото: краевой центр помощи диким животным «Ноев ковчег»Фото: краевой центр помощи диким животным «Ноев ковчег»
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Алтайская организация помощи диким животным «Ноев ковчег» борется за жизнь краснокнижного сокола-балабана. Птицу с поврежденным крылом обнаружил бийчанин.

Птица спокойно сидела на заборе местного жителя, взлететь и-за травмы крыла она не могла. Так как трогать птицу запрещено, мужчина вызвал госохотинспектора. Сокола отправили на обследование и лечение в краевой центр помощи диким животным «Ноев ковчег».

- Птица спокойная. Но у нее серьезные проблемы: разорваны связки в районе плеча и сильно увеличена печень, мощнейший аспергиллез (поражение дыхательных органов грибком), - рассказали в организации.

Как пишет «Бийский рабочий», причиной травмы могло стать отравление ядовитыми веществами. Так, голубеводы, чтобы защитить своих птиц, обрабатывают химикатами перья голубей.

Для лечения сокола требуется препарат «Вориконазол», но он дорого стоит и продается по рецепту. Сейчас ветеринары ищут пути спасения птицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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