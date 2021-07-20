«Нет, я не идиот». На Алтае выставили на продажу рисунок за 76,5 млн рублей

Фото: Денис Вялых

Житель Новоалтайска выставил на продажу картину за 76 млн 560 тысяч рублей. Объявление об этом он разместил на сайте «Авито». Свое произведение он назвал ее незамысловато – «Картина человек у вокзала».

«Цена правильная»

На листке А4 действительно нарисован человек с чемоданами у вокзала. Автор не врет, как и в остальном.

– Да, цeна пpaвильная. Это действительно cамый обычный лист бумаги фoрмата А4 и caмый oбычный карандаш. Действительно пpoдаетcя только этoт лиcт бумаги с нанесеннным на него изображением, ничего более не прилагается. И нет, я не идиот, но это не точно, – пишет автор объявления Денис Вялых.

Автор иронизирует и, конечно, не думает, что всерьез кто-то купит его рисунок за такую баснословную сумму. Разбогатеть с помощью такой шалости у него нет в планах.

– Я хочу заставить людей задуматься о том, насколько сильно раздута ценность современного и не очень современного искусства. К примеру банана на скотче или того же квадрата Малевича. Ну и немного поиронизировать над этим, – рассказывает Денис.

Еще одно «произведение искусства» автора – это «Картина на миллион», где зелеными цифрами просто написано «1000000».

Другие предложения

Также на сайте объявлений есть много других шуточных предложений по заоблачным ценам. Например, в Алтайском крае любят продавать денежные купюры с красивыми номерами. К примеру, недавно появилось объявление о продаже 50 рублей с номером 1696969 за 2,5 мл рублей.

– Продам денежную купюру с весьма интересным, красивым и уникальным номером. Таит в себе сакральное число 10. Число 10 олицетворяет изобилие, множество. Число 10 включает в себя все базовые числа. Символизирует успех, силу, решение. Больше об этом числе вы можете прочитать в Википедии. Там также вы можете узнать и о числе 69, – написал продавец Вячеслав.

Девушка из Барнаула выставила на продажу картину, якобы приносящая удачу с волшебным бегущим пони за 5 555 555 рублей.

Ну а некоторые совсем не заморачиваются над идеей товара и выставляют на продажу неизвестно что, в прямом смысле.

– Я не знаю что это, – написал под фото темного куска камня или пластмассы неизвестного происхождения продавец Вячеслав из Бийска.

Неизвестному предмету он назначил цену в 80 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Барнауле выставляли на продажу шотландскую кошку за 2,5 млн рублей. Вместо денег хозяева готовы обменять кошку на двухкомнатную квартиру, можно даже без мебели.

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