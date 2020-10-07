Забавное видео: попугай Пупсик любит купаться и сушиться под феном

Попугай сам сиганул в наполненную ванну. Фото: Татьяна Звягинцева

В Барнауле живет настоящий "пиратский" попугай. Иначе никак не объяснить его тягу к водным процедурам и способность удерживаться на плече, несмотря на дующий в турборежиме фен.

На днях хозяйка птицы Татьяна Звягинцева выложила видео, на котором мокрый Пупсик (одна из кличек попугая) терпеливо ждет, пока его перышки высохнут под феном. Причем, как выяснилось, купаться попугая никто не заставлял. Он сам сиганул в наполненную ванну со штанги, на которую крепится занавеска в душе. Зачем он это сделал, никто не знает. Пупсик быстро вынырнул, будучи сам в шоке от своего подвига. Скорее всего, он просто решил повторять за "старшими по стае" – то есть членами семьи. Дочка Татьяны набирала ванну для себя, но так как птица не любит оставаться одна, пришлось и его взять с собой на водные процедуры. Только вот такого поворота никто не ожидал, испугались оба.

Пупсик кайфует. Фото: Татьяна Звягинцева

Татьяна рассказывает, что попугай корелла в их семье появился недавно – подарили летом дочери на день рождения. Пернатый оказался крайне контактным – если его оставляют в комнате одного, начинает кричать. Поэтому, когда хозяева дома, его выпускают из клетки. Он постоянно катается на плече дочери, как настоящий пиратский попугай, и поддерживает семейные разговоры.

Заводчик рассказывал, что попугай начал говорить после года и повторяет слово «привет». Впрочем, кажется, он думает, что это его кличка…

– Дочь назвала его Пупсиком, я называю его Куренком, а вообще он откликается на слово «привет», – рассказывает Татьяна.

Помимо разговоров, Пупсик любит "завывать" песни. Правда, эти звуки совсем не похожи на пение соловья.

– Он издает такие истошные вопли. Вот есть райские птички, а у нас прямо какая-то адская, – смеется хозяйка.

Пупсик любит путешествовать вместе с семьей. Фото: Татьяна Звягинцева

Пупсик путешествует со своей «стаей» по Алтаю на машине, летом помогал собирать урожай на огороде. Что интересно, он предпочитает зеленую еду, поэтому красные ягоды с кустов его абсолютно не интересовали. Помимо огородных работ, на даче он учился летать.

– Когда еще не умел летать, выгуливали на даче, – говорит Татьяна. – Сейчас уже опасно - летает, как ястреб. И поскольку не почтовый голубь, точно не вернется.

Птица предпочитает исключительно зеленую пишу. Фото: Татьяна Звягинцева

Теперь хозяева опасаются, еще и того, что Пупсик может продолжить свои тренировки по прыжкам в воду и нырнуть в кипящий борщ, поэтому во время готовки его запирают в клетке.

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