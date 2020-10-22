В Барнауле на продажу выставили котика за 2,5 млн рублей

Кошке уже два года. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле выставили на продажу шотландского котенка за 2,5 миллиона. Зовут питомца, как сказано в объявлении, "Сима - замолчи время 2 часа ночи". Особых положительных качеств у Симы нет – жрет как конь, в туалет ходит как лошадь, орет по ночам. «Плюс у нее один – красивая, но мы хотим спать», - написал автор объявления. Вместо денег хозяева готовы обменять кошку на двухкомнатную квартиру, можно даже без мебели. По телефону продавец подтвердил, что объявление реальное.

– Здравствуйте, это вы продаете кошку?

– Здравствуйте, да, – отвечает мужчина по телефону.

– А какая у нее реальная цена?

– 2,5 миллиона, – абсолютно серьезно заявляет продавец.

Конечно, потом хозяин кошки Максим признался, что выставил кошку на продажу ради смеха, на самом деле животное отдавать никому не будут, ведь ее очень любит дочь.

– Увидел, что в России этих кошек и за 10 миллиардов продают, думаю, а почему бы и нет? Вдруг все-таки кто-то возьмет и купит за 2,5 миллиона, – смеется Максим. – Но все, что про нее там написано – это правда!

Сима любит много есть. От миски до туалета и обратно – ее обычный маршрут. Сима не любит, чтобы ее трогали, как настоящая кошка, она сама по себе. Захотела – пришла поластиться, захотела – ушла, но обычно она хочет только есть. Хотя членов семьи Сима любит, поэтому ночью старается максимально насладиться их вниманием и не дает хозяевам спать.

– Это просто кошмар! Сядет посреди зала и мяукает. Ей просто скучно дома одной, мы с женой на работе, дочь в садике, вот она ночью и отрывается, – рассказывает Максим.

Кстати, по объявлению люди звонили, но надеялись, что продавец случайно приписал лишние нолики. Сима останется жить дома. Ии ее судьба зависит от того, что все-таки разве эту красотку не захотят выкупить за пару миллионов. При этом сам Максим ее купил за пять тысяч рублей. Теперь главное, чтобы Сима не узнала о выходке своего хозяина и не отомстила в тапки, ведь характер у нее скверный...

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