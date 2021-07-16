Ирбис Юнчи и другие: на Алтае получили уникальные фото снежных барсов

Всего камеры зафиксировали 53 появления перед камерой снежных барсов Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

С января по июнь эксперты проанализировали более 4 тыс. фото и видео с автоматических камер, установленных в местах обитания снежного барса в Республике Алтай. Всего получили 425 изображений ирбиса. О лучших кадрах рассказали сотрудники Сайлюгемского национального парка .

Любитель позировать

С января этого года чаще других снежных барсов в объектив установленных на Алтае фотоловушек попадал самец по кличке Юнчи.

Ирбис Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

– Он «любит фотографироваться» чаще других ирбисов, это лидер по числу попаданий в объективы камер. Юнчи — доминантный самец с обширным индивидуальным участком, который пересекается с владениями других ирбисов, в том числе самки Юты. Возможно Юнчи имеет отношение к потомству самки, — сказал Александр Карнаухов, старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Неожиданная встреча

Также ученые получили снимки самки снежного барса с двумя котятами, которым всего два года. К сожалению, кадры сделаны ночью, качество не позволяет точно определить особь. Ученые предполагают, что это это барсиха по имени Юта. Скоро котята отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь. Ирбиса с другим выводком камеры фиксировали еще в 2018 году.

Ирбис Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

– Здесь свободно и безопасно перемещаются дикие животные. Самца Хана, который преодолевает расстояние более 100 км, камеры не фиксировали с января. Возможно зверь не попал в объектив камер или мигрировал на другую территорию, – отмечают специалисты.

Всего камеры зафиксировали 53 появления перед камерой снежных барсов, по пятнам на шкуре на полученных фото ученые идентифицировали 14-15 ирбисов. В этом полугодии несколько камер повредили медведи, которые из любопытства ломали фотоловушки, а также карты памяти. Ранее мы писали о том, что косолапого в шутку называют пакостником и охотником на фотоловушки. За последнее время зверь успел повредить по меньшей мере две камеры.

Помощь местных жителей

Ученым помогают добровольцы-чабаны. Они хорошо знают местность и сами рассказывают о встречах со снежным барсом на Южно-Чуйском хребте сотрудникам Сайлюгемского нацпарка.

– Установленная рядом со стоянками фотоловушка доказала: на скот напала самка снежного барса с котятами этого года, которая обитает рядом с пастбищами чабанов. Чтобы сохранить редкого хищника и снизить конфликт скотоводов и ирбиса, эксперты Сайлюгемского нацарка и WWF привлекли чабанов к охране: скотоводы будут устанавливать и проверять автоматические камеры, сообщать о встречах с ирбисом и появляющихся нарушителях, — добавил Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Республика Алтай – это единственный регион обитания снежных барсов в России. Кроме того, они встречаются в приграничных аймаках Монголии.

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