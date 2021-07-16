В двух детских лагерях на Алтае обнаружили случаи заражения коронавирусом

В лагерях приняли все санитарные меры Фото: Олег УКЛАДОВ

В двух детских лагерях Алтайского края во время смен выявили случаи заражения коронавирусом. Об этом на пресс-конференции рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Где выявили ковид

Зараженных коронавирусом зарегистрировали в лагерях в Шипуновском и Бийском районах Алтайского края.

– У нас есть два летних загородных оздоровительных учреждения, одно в Шипуновском районе, другое в Бийском районе, в которых уже в период прохождения оздоровительной смены были выявлены в одном случае ребенок, во втором - сотрудники, у которых впоследствии был установлен диагноз COVID-19. Кроме этого выявлено несколько учреждений, в которых у 13 сотрудников между сменами в рамках профилактических обследований выявлены случаи инфицирования. Они не были допущены до работы в период летней оздоровительной смены, – сказала Ульяна Калинина

Она добавила, что в лагерях приняли все санитарные меры, дальнейшего распространения инфекции удалось избежать.

– Ребятишки и сотрудники отрядов, которые контактировали, выведены из лагеря, помещены под домашнее наблюдение, обследованы. Распространение внутри организованных коллективов не было, – подчеркнула Ульяна Калинина.

Могут ли закрыть детские лагеря на Алтае

Замглавы регионального управления Роспотребнадзора подчеркнула, что отменять объявленные смены в детских лагерях Алтайского края не планируют

– Это не предполагается и не рассматривается. Все профилактические мероприятия известны, прописаны нормативными документами. Сотрудники осуществляют достаточно жесткий и четкий контроль за проведением мероприятий. При заезде в любое оздоровительное учреждение перед любой сменой наши сотрудники находятся там. Они проверяют медицинские документы и соблюдение профилактических мероприятий, – заявила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за пандемии коронавируса и эпидобстановки продолжительность смен в этом году составит 14 дней. Лишь несколько лагерей, где смогут полностью соблюдать все меры безопасности, пошли на 21-дневный период отдыха. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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