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Здоровье16 июля 2021 4:00

30% педагогов Алтайского края привились от коронавируса

По словам министра образования, за последние полгода много учителей переболело коронавирусом
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Переход на удаленный формат обучения не предвидится.

Переход на удаленный формат обучения не предвидится.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае принудительной вакцинации педагогов нет и не может быть, заявил министр образования региона Максим Костенко на пресс-конференции 15 июля. При этом добровольно привились уже порядка 30% педагогических работников.

Многие переболели

– Введение обязательной вакцинации – это не наши полномочия. Решения об этом будет принимать оперативный штаб, – отметил Максим Костенко. – На сегодняшний день почти 30% педагогов привились. Также за последние полгода многие учителя переболели, к этим 30% процентам нужно еще и их прибавлять.

Также министр сказал, что у многих остается высокий уровень антител после перенесенной инфекции. К примеру, у него самого показатель 2500 единиц, и врачи рекомендуют ему повременить с вакцинацией как минимум до августа.

– Принудительной вакцинации нет и не может быть, – заявил Костенко. – Учителя очень ответственные, понимают, что входя в класс, им нужно быть самим защищенным, чтобы обезопасить учеников.

Напомним, Максим Костенко переболел коронавирусом в конце прошлого года. Болезнь протекала у него в тяжелой форме. Как рассказывал министр, за его жизнь круглосуточно боролись реаниматологи.

«Удаленки не будет»

Министр уверен, что в новом учебном году ученики Алтайского края также смогут cесть за парты в классах.

– Также будут соблюдаться противоэпидемические правила поведения, но мы уверены, что удаленки не будет, – заверил Костенко.

Кстати, на данный момент в Алтайском крае не прививают лиц младше 18 лет, хотя некоторые врачи надеются, что детская вакцина поступит в оборот до осени. На сегодняшний день специалисты Минздрава рекомендуют вакцинировать окружение ребенка, чтобы обезопасить его от заражения.

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