Детские лагеря в Алтайском крае 2021: как будут работать и как получить кэшбэк за путевку

Также будут работать детские оздоровительные лагеря дневного пребывания Фото: Олег УКЛАДОВ

1 июня в Алтайском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. О ее особенностях, а также о кэшбэке, программе по возврату денег за отдых, во время пресс-конференции 4 июня рассказал министр образования и науки региона Максим Костенко.

Есть, где отдохнуть

Летом 2021 планируют работать 842 детских лагеря в Алтайском крае, из них 52 загородных. Пять из них – исключительно санаторные. По данным на 1 июня, из общего числа пока только 14 загородных лагерей готовятся встречать гостей. Полностью завершить приемку планируют до 15 июня.

Из-за пандемии коронавируса и эпидобстановки продолжительность смен в этом году составит 14 дней. Лишь несколько лагерей, где смогут полностью соблюдать все меры безопасности,пошли на 21-дневный период отдыха. В связи с этим путевки туда стоят дороже.

– С 1 по 15 июня будет открыто 4 санаторно-оздоровительных лагеря, в которых отдохнут 550 детей, в 27 загородных – около 4700, в 339 дневных – почти 40 тыс. ребят и в 272 профильных лагерях более 10 тыс. человек. Планируется, что всего в июне будут работать 814 организаций отдыха детей и их оздоровления с плановым охватом более 60 тыс. детей. Во всех 52 загородных оздоровительных организациях провели акарицидную обработку, – уточнили в алтайском минобрнауки.

Кроме того, в регионе будут работать детские оздоровительные лагеря дневного пребывания различной направленности: спортивной, художественной, патриотической. Смены продлятся не менее 14 дней. Цена путевки – от 2 до 4,5 тыс. рублей. При этом питание, экскурсионные затраты не оплачиваются.

Как получить кэшбэк

В программе по стимулированию детских внутренних туристических поездок (кэшбэк) участвуют 45 загородных лагерей Алтайского края. Родители могут рассчитывать на кэшбэк в 50%. Кроме того, по решению губернатора региона компенсация для детей до 15 лет сохранили полностью.

– Например, путевка в загородный лагерь стоит 18 тысяч. 6 тысяч – компенсация из краевого бюджета на детей до 15 лет. Родительская доля составляет уже 12 тысяч. Из них половина, 6 тысяч рублей, вернется назад в качестве кэшбэка, – пояснил Максим Костенко.

По его словам, в крае регионе уже совершили 700 транзакций по кэшбэку. Около 35% путевок на отдых этим летом купили до старта программы 25 мая. Однако родителям не стоит волноваться, они получат деньги с 15 июня по 15 октября. Специальный сервис заработает на портале Госуслуг, где и можно будет оставить заявление и приложить необходимые документы.

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