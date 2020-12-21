Алтайский министр образования переболел коронавирусом в тяжелой форме

Максим Костенко заболел еще в ноябре. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр образования Алтайского края Максим Костенко перенес COVID-19 в тяжелой форме. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

– Сегодня впервые за месяц ночую дома. В ноябре у меня обнаружили коронавирусную инфекцию, которая, к сожалению, протекала в тяжелой форме. За жизнь круглосуточно боролись реаниматологи и молилась моя семья. Самоотверженный труд докторов, находящихся в «красной зоне» с начала эпидемии, спас мою и многие другие жизни – написал министр.

Как говорит Костенко, теперь он точно уверен, что «удаленка» весной этого года предотвратила много семейных трагедий, ведь болезнь была еще не изученная, а тактика лечения часто менялась. Продолжил свой пост он рассуждением о том, как необходим был в школах «дистант», а во второй четверти переход на адресную модель эпидемиологических риской, когда ввели уровни опасности по цветам – красный, оранжевый, желтый и зеленый.

– Конечно, очное обучение является априори самой эффективной и незаменимой формой образования. Но в момент распространения смертельного вируса, когда не выработано точных инструментов его лечения, нужно помнить, что все мы учимся и учим, прежде всего, для будущей счастливой и плодотворной жизни, а никак иначе. Главное, чтобы она была – жизнь! – отметил Костенко.

Напомним, ранее коронавирусом переболел министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. До этого с инфекцией столкнулся губернатор Виктор Томенко, у которого болезнь перешла в двустороннюю вирусную пневмонию. Также ковид перенесли четыре зампреда правительства региона Денис Губин, Александр Климин, Александр Лукьянов и Игорь Степаненко.

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