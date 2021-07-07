Можно ли в Алтайском крае прививаться от коронавируса беременным и когда начнут вакцинировать детей

По-прежнему в Алтайском крае не прививают лиц младше 18 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

У вакцинации от коронавируса по-прежнему мало противопоказаний, в числе которых возраст до 18 лет, тяжелые формы аллергии, инфекционные и неинфекционные заболевания в острой форме, грудное вскармливание. Ранее прививаться не рекомендовали также беременным, но теперь их исключили из-этого списка относительно вакцины «Спутник V». Представители Минздрава Алтайского края разъяснили, при каких условиях беременным могут сделать прививку, а также как скоро начнут вакцинировать детей.

Все индивидуально

Сейчас нет данных о том, что вакцина от коронавируса «Спутник V» представляет опасность для беременных или для плода, говорится во временных методических рекомендациях Минздрава. Однако прививку сделают только после учета риска заражения для каждой конкретной женщины.

– Если риск заболеть новой коронавирусной инфекцией и погибнуть высок, то беременная женщина должна быть вакцинирована, – отметила во время пресс-конференции 5 июля Наталья Белоцкая, заместитель министра здравоохранения Алтайского края. – Но самым оптимальным вариантом являются вакцинация всего окружения вокруг беременной женщины. В противном случае мы ее не защитим.

По словам Белоцкой, каждый случай будет рассматриваться индивидуально и решение о вакцинации беременной должно приниматься комиссионно, а не одним врачом.

А когда буду прививать детей?

По-прежнему в Алтайском крае не прививают лиц младше 18 лет, хотя некоторые врачи надеются, что детская вакцина поступит в оборот до осени.

– Сейчас мы видим поступление более молодых пациентов, которые более тяжело болеют. И как предсказывают, если мы будем вакцинироваться и не будем вакцинировать детей, то мы «выдавим» эту инфекцию в сторону детского населения. Я думаю, в скором времени этот вопрос решится. Детей до осени, скорее всего, разрешат вакцинировать, – сказал Денис Вяткин, заведующий инфекционным госпиталем городской больницы № 5 в беседе с «Вести Алтай».

Однако официальной информации о том, когда прививки от коронавируса начнут ставить детям, нет.

– Пока на детей мы не рассматриваем в принципе имеющиеся вакцины, – заявила главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова на пресс-конференции.

На сегодняшний день специалисты Минздрава рекомендуют придерживаться такой же тактики, как и в случае с беременным: необходимо вакцинировать окружение ребенка, чтобы обезопасить его от заражения.

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