В Горно-Алтайске водитель сбил велосипедистку и взыскал с нее деньги

Девушка пересекала пешеходный переход "верхом". Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай велосипедистка попала под «Газель» на пешеходном переходе и хотела отсудить у водителя компенсацию морального вреда, однако сама в итоге лишилась крупной суммы. В ответ на ее исковое заявление водитель потребовал с нее платы за повреждение автомобиля.

Не слезла с велосипеда

ДТП произошло на «зебре» в Горно-Алтайске. Водитель «Газели» не снизил скорость перед пешеходном переходом в то время, как по нему двигалась велосипедистка, и врезался в нее. В результате столкновения девушке был причинен легкий вред здоровью, и она решила получить компенсацию за моральный ущерб. Велосипедистка обратилась в суд.

– В судебном заседании, разбираясь в этом деле, также было установлено, что и велосипедистка нарушила ПДД. Так, согласно п. 24 ПДД сказано, что, подъезжая к пешеходному переходу, водитель велосипеда обязан слезть с велосипеда и переходить дорогу пешком, везя велосипед рядом с собой. Однако наша велосипедистка этого не сделала, в результате столкновения с автомобилем, последний также был поврежден, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Республике Алтай.

В ответ водитель подал встречное исковое заявление о взыскании материального ущерба. В итоге оба в этом сложном деле понесли убытки.

Суммы выплат

Как рассказали «КП» в пресс-службе региональной прокуратуры, по решению суда автомобилист должен выплатить компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей, не считая расходов на судебные издержки. С велосипедистки суд постановил взыскать 21,5 тыс. рублей за материальный ущерб.

Напомним, в начале лета велосипедиста сбили в Барнауле. Тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, что предварительно в ДТП виноват сам пострадавший велосипедист, так как, по словам свидетелей, он нарушил ПДД, совершив резкий маневр на дороге.

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