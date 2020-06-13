2020-06-13T10:21:56+03:00
Происшествия

В Барнауле сбили велосипедиста на пешеходном переходе

Велосипедиста считают нарушителем ПДД
Анастасия Корягина
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Место ДТП. Фото: vk.com/incident22Место ДТП. Фото: vk.com/incident22
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12 июня около 23 часов вечера в районе Нового рынка в Барнауле произошло ДТП с участием велосипедиста. На месте происшествия работали "скорая помощь" и сотрудники полиции, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

На фото с места происшествия видно, что покореженный велосипед лежит на пешеходном переходе. Его пострадавший владелец получил сотрясение головного мозга и ушибы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю пояснили, что предварительно в ДТП виноват сам пострадавший велосипедист. Сотрудники полиции выяснили с помощью свидетелей, что он совершал резкий маневр на дороге, пытаясь перестроиться между полосами.

"Я видел это вчера, он просто резко пересёк проезжую часть по диагонали, там водитель как смог среагировал", - написал в комментариях к посту о происшествии барнаулец Дмитрий Толмачев.

Согласно ПДД, велосипедистам запрещено ездить по пешеходным переходам - нужно вести велосипед в руках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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