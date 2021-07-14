В Барнауле нашли обгоревший труп младенца

Прибывшие правоохранители обследовали место происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

12 июля в Барнауле на одной из улиц нашли труп новорождённого ребенка. Появившегося на свет малыша попытались сжечь. Очевидцы уточняют в паблике «Инцидент Барнаул», что обгоревший трупик лежал в кустах за детским садом №162.

По данным канала Unusual Crimes Barnaul, все произошло на улице Советской Армии, 48А. Останки маленького тельца нашел случайный прохожий.

- Человек, гуляющий с собакой, наткнулся на недогоревшую пяточку младенца и позвонил в полицию, - пишут в соцсетях.

Прибывшие правоохранители обследовали место происшествия и нашли отпечатки пальцев, следы от обуви, останки ткани, жидкость для розжига, бутылку из-под водки, а также окровавленные полотенца.

Как сообщили источники "КП", не исключено, что таким невообразимым способом мать решила избавиться от ребенка сразу после родов. В настоящий момент полицейские установили личность родительницы, известно, что ранее женщину лишали родительских прав.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. Если будет доказано, что женщина убила своего новорожденного ребенка, то её могут привлечь к уголовной ответственности.

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