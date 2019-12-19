«Я родила в ванной, пока дети спали»: многодетная мать убила и закопала в огороде ребенка от любовника

На Алтае мать троих детей бросила мужа ради молодого любовника. Но совместная жизнь не сложилась – после нескольких скандалов новый возлюбленный ушел от женщины. Делать аборт уже было поздно, никому не рассказав о своем положении, она уехала в деревню. Когда пришел срок, Галина без единого звука родила дочку в ванной, а потом взяла живого младенца и закопала в огороде. Сейчас детоубийца сидит в колонии, мечтает увидеть своих детей и каждый день ставит свечки за убитую девочку.

Счастливая жизнь

Между каждым ответом на вопрос, заданным 32-летней арестантке, висит пауза, словно, ей нужно время, чтобы нырнуть в омут воспоминаний и на дне найти ответ. Сейчас она сидит в женской колонии в Шипуново, выучилась на швею, чтобы работать и отправлять деньги своим детям, которых воспитывают бабушки.

- Первого своего сына я родила, когда мне едва исполнилось 18, жили на селе в Троицком районе. Сразу же вышла замуж за отца ребенка, он был старше меня почти на десять лет. Потом один за другим родила еще двоих – мальчика и девочку. Естественно, что после школы я нигде не училась, муж работал, я была дома с детьми. Жили душа в душу, когда дети подросли, нашла работу в бийском кафе поваром, - рассказывает арестантка.

Однажды в заведение заглянул молодой парень – Сергей. Галина столкнулась с ним буквально в коридоре – встретились глазами, и как ударило током. На тот момент ей было 28 лет, а он – на четыре года младше.

- Я такого раньше никогда не чувствовала, вздрагивала от каждого смс, думала, вдруг он пишет, не могла дождаться, когда его снова увижу. Может быть, я вырвалась из быта, а может в первый раз влюбилась. Сейчас понимаю, что это было какое-то помрачнение, но тогда мне казалось, что он – моя судьба. На мужа я больше не могла смотреть, не хотела, чтобы он ко мне прикасался. Сразу ему об этом сказала, подали документы на развод, - рассказывает женщина.

После этого они съехались с Сергеем, Галя работала по графику три дня через три. Пока работала, дети были с бабушкой, на выходные забирала их к себе. Очень скоро в их раю начались проблемы – любовные страсти перетекали в скандалы из-за ревности. Одна из них закончилась кровью.

- Мы были на кухне и начали ругаться, - вспоминает Галина. – Я в это время что-то готовила, в руках был нож. Получилось так, что он хотел то ли наброситься на меня, то ли просто напугать - подскочил и напоролся на нож, который был у меня в руке.

Бросил на сносях

Парень отделался царапиной и никаких претензий к сожительнице не имел, но врачи вызвали полицию, по факту было возбуждено уголовное дело, и Гале далее условный срок. После того случая Сергея словно подменили – любовник начал все реже бывать дома, грубил и не отвечал на вопросы. На тот момент она уже ждала от него ребенка.

- Мы планировали, что будем вместе, поженимся, конечно, я хотела этого ребенка. Сейчас вспоминаю, что Сергей никогда не говорил, что хочет малыша. Но и аборт сделать не предлагал. Ему было все равно. Он ушел, когда я была на четвертом месяце. Меня будто оглушили и выкинули в канаву. Пришлось уехать обратно в деревню, аборт делать было поздно, про беременность никому не говорила, даже маме. Мы жили отдельно с детьми, живот был небольшой, поэтому ни у кого вопросов не возникало, - рассказывает арестантка.

Она не вставала на учет в больнице по беременности, говорит, когда малыш начал толкаться, старалась это просто не замечать…

- Все это время в голове било, как в набат – четверых не прокормлю. На тот момент я зарабатывала 24-26 тыс. рублей, плюс небольшое пособие на детей. Кормить, одевать, лечить детей на такие деньги – невозможно, - рассказывает Галина.

Рожала в тишине

Схватки начались в ночь на 30 мая. На тот момент срок был около семи месяцев.

- Я уложила детей спать, а сама пошла в ванную. Как и троих предыдущих, этого я родила в полной тишине, ни разу не вскрикнула даже. Это была девочка, крохотная, от силы полтора-два килограмма. Она не шевелилась, и я подумала, что она мертва, - уверяет женщина. – После этого завернула ее в розовую кофточку и полиэтиленовый пакет, а потом закопала в огороде, в малине.

Вернувшись домой, Галина отмыла ванную и легла спать. Через шесть дней она сама пошла в полицию.

- Меня мучило чувство вины, что поступила нечестно по отношению к ребенку. Пошла к знакомому оперу, все рассказала. Завели уголовное дело. Когда домой приехала следственная группа, дети были в школе. Я боялась, что они узнают, что я натворила Помню, как доставали ребенка из земли – я не смогла смотреть и отвернулась, - рассказывает женщина.

Судмедэкспертиза показала, что девочка была жива, когда родилась. Против женщины возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). На свободу Галина выйдет весной 2022 года.

- Иногда я просыпаюсь от того, что слышу плач ребенка за стеной. Открываю глаза, и все пропадает. Все что я сейчас хочу, поскорее вернуться к своим детям и заботиться о них. Они не знают, что я сделала, им сказали, что меня посадили за тот случай с ножом, - говорит Галина.