Вдова погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохлова сильно пожалела, что снялась в программе Малахова

В студии Андрей Малахов прочитал факс, в котором было сказано, что Светлана известна в Барнауле как девушка легкого поведения. Фото: скриншот с видео

Вдова погибшего в драке на Старом Базаре Павла Рохлова пожалела, что сняла в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

– Если бы я знала, что будет грязь, выдуманная на ровном месте, никогда бы не поехала… Хотя на тот момент я была уверена, что только огласка мне поможет, - написала в Instagram Светлана Рохлова.

Напомним, в эфир программа вышла 14 октября. На съемки выпуска Светлана ездила еще в августе. Тогда вдова была полна надежд, что у Малахова ей помогут восстановить справедливость.

– Никогда бы не подумала, что попаду на программу, которая помогает добиться справедливости, но иначе никак в нашей стране не наказать виновных в убийстве. Только мощная поддержка народа и огласка в СМИ поможет нам, - писала Светлана накануне съемок.

Но для девушки участие в программе вышло боком. В студии Андрей Малахов прочитал факс, в котором было сказано, что Светлана известна в Барнауле как девушка легкого поведения, которая увела Павла из семьи с двумя детьми. Также в бумаге сообщалось, что ранее погибший был уже замешан в драке, после которой получил внушительную денежную компенсацию.

Светлана Рохлова пояснила, что из семьи Павел ушел за шесть лет до знакомства с ней, а компенсации за драки, якобы за счет которых они обогащались, девушка объяснила так:

– У Паши были часы почти за полмиллиона рублей, <…> и они были разбиты в итоге удара, – написала она.

По итогу Малахов не оправдал ожиданий Рохловой. Комментаторы предположили, что такой сюжетный поворот был проплачен.

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