На Алтае в заповеднике задержали браконьеров с сетью

Всего нелегальные рыбаки поймали 6 хариусов и 6 османов Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Оперативная группа Алтайского заповедника вместе с инспекторами отдела охраны дежурит на высокогорном озере Джулуколь во время нереста хариуса. Уже удалось задержать несколько групп нарушителей, сообщают работники заповедника.

В июне озеро Джулуколь было еще во льду, однако нерест шел полным ходом. Сотрудники заповедника отмечают, что постоянные патрулирования и дежурства у озера позволили выявить все нарушения раньше, чем был нанесен заметный ущерб природы.

– Лишь к концу командировки в опустившемся плотном тумане трем жителям Республики Тыва удалось заехать на территорию на автомобиле и поставить сеть, – отмечают в заповеднике.

Инспекторы смогли быстро задержать нарушителей и минимизировать ущерб, нанесенный природе. Всего нелегальные рыбаки поймали 6 хариусов и 6 османов. Важно вовремя задержать браконьеров, ведь даже за сутки во время нереста в сеть могут угодить до сотни выловленных рыб.

Возбудили дела по административным правонарушениям. Нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей. Также они должны будут возместить причиненный ущерб и стоимость незаконно добытой продукции.

Сергей Абрамов, начальник отдела охраны Алтайского биосферного заповедника, рассказал, что во время нереста у озера стали реже встречать браконьеров, ситуация изменилась к лучшему. Дежурства на озере продолжается

Ранее мы писали о том, что жителя села Балыкчи Улаганского района Республики Алтай осудили за незаконную охоту. Мужчина установил металлические петли и поймал медведя, зайца и несколько особей кабарги. Когда вышли на след мужчины, то началась с погоня: сначала по тайге, затем по Телецкому озеру. В преследовании участвовали сотрудники заповедника с разных кордонов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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