В Алтайском заповеднике браконьеры уходили от погони через тайгу, а потом по воде. Они сбросили свою добычу и оружие в Телецкое озеро. К счастью, одного из нарушителей удалось задержать, сообщает пресс-служба заповедника.Во время патрулирования государственные инспекторы Яйлинского и Белинского участков Алтайского заповедника заметили металлические петли, установленные для ловли кабарги. Неподалеку были видны следы нарушителей, которые совсем недавно покинули браконьерский стан. Их жертвами стали семь особей кабарги, медведь и заяц. Животному миру был причинен ущерб в особо крупном размере.Вскоре госинспекторы вышли на след нарушителей. Сначала их преследовали по тайге, а затем на лодках по Телецкому озеру. В погоне участвовали сотрудники заповедника с разных кордонов. Когда нарушители поняли, что им не уйти от преследователей, то сбросили в озеро два ружья и мешок с добычей.Браконьеров ждала еще одна неудача – недалеко от берега их лодка села на мель. Тогда нарушители спрыгнули с нее в озеро и побежали к берегу. Там одного из браконьеров задержали и передали полиции. Двое других смогли скрыться.– В отношении нарушителя отделением МВД России по Улаганскому району возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ по факту незаконной охоты на территории Алтайского заповедника, в урочище Челюш Белинского участка, – добавили в пресс-службе заповедника.В поисках утонувшего оружия участвовал дайвер, сотрудник Станции подводных исследований Алтайского заповедника. Он совершил несколько погружений.Напомним, ранее мы сообщали, что 14 ноября на границе с Сайлюгемским национальным парком сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали трех мужчин с огнестрельным оружием. По официальным данным пресс-службы нацпарка, группа была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов, которые являются исчезающим видом и занесены в Красную книгу. Подробнее о случившемся можно прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Алтайском заповеднике откроют пункт реабилитации осиротевших медвежатПотребность в открытии центра появилась давно (подробнее)