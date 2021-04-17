Более 12 млн ущерба: на Алтае осудили браконьера, уходившего от погони по Телецкому озеру

В преследовании участвовали сотрудники заповедника с разных кордонов Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Жителя села Балыкчи Улаганского района Республики Алтай осудили за незаконную охоту. Мужчина установил металлические петли и поймал медведя, зайца и несколько особей кабарги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ноябре 2020 года браконьер пробрался на территорию Белинского участка Алтайского государственного природного биосферного заповедника. Там он установил 67 металлических петель. С их помощью мужчина поймал 7 особей кабарги (она занесена в Красную книгу Республики Алтай), а также медведя и зайца. Общая сумма ущерба превысила 12 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что преступление выявили во время патрулирования заповедной территории. Госинспекторы Яйлинского и Белинского участков Алтайского заповедника заметили металлические петли, установленные для ловли кабарги, а также следы нарушителей, которые недавно сбежали.

Вскоре удалось выйти на след браконьеров и началась с погоня: сначала по тайге, затем по Телецкому озеру. В преследовании участвовали сотрудники заповедника с разных кордонов. Когда нарушители поняли, им не уйти, то сбросили в озеро два ружья и мешок с добычей. Недалеко от берега их лодка села на мель, спрыгнув с нее, нарушители бросились бежать. Одного из них задержали и передали полиции. К сожалению, двум другим нарушителям удалось скрыться.

– В поисках оружия участвовал дайвер, сотрудник Станции подводных исследований Алтайского заповедника, который проводил неоднократные погружения. Находки передали в полицию, – подчеркнули в алтайском заповеднике.

Задержанного мужчину осудили по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой природной территории, причинившая особо крупный ущерб). Его признали виновным и приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ему запретили охотиться на 2 года.

Напомним, ранее мы писали о другом случае. 14 ноября на границе с Сайлюгемским национальным парком сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали трех мужчин с огнестрельным оружием. По официальным данным пресс-службы нацпарка, группа была замечена на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов, которые являются исчезающим видом и занесены в Красную книгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайского зоозащитника подозревают в организации охоты для богатых на краснокнижных баранов

Руководителя экологического фонда с огнестрельным оружием задержали на границе с Сайлюгемским национальным парком (подробнее)