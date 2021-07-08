Избежать локдауна. Почему на Алтае ужесточают ковидные ограничения

Эпидобстановка в крае ухудшается. Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние три недели губернатор Алтайского края Виктор Томенко трижды внес изменения в «антиковидный» указ. Сначала были введены ограничения на массовые мероприятия свыше 1000 человек, затем количество людей сократили до 50, а в последней редакции документа зрелищно-развлекательные мероприятия и дискотеки запретили вовсе. При этом остаются открытыми театры, кинотеатры, концертные залы, спортивные объекты, пляжи.

Эпидобстановка меняется

Постоянные изменения по части ковидных ограничений продиктованы динамикой эпидобстановки в крае. Если еще в середине июня выявляли по 70 заболевших за сутки, то сейчас в оперативной сводке добавляется порядка 200 новых зараженных ежедневно.

Виктор Томенко сам поставил прививку от ковида. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

– Система здравоохранения у нас испытывает мощнейшую нагрузку и даже перегрузку. Количество людей, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, огромное - около 500 человек. Ситуацию надо останавливать двумя путями: сейчас по максимуму постараться разорвать цепочки передачи вируса, а это делается как раз через то, что мы массовые мероприятия запрещаем, и проведение вакцинации - это вторая часть. Этому вопросу серьезное внимание надо уделять как с точки зрения готовности системы здравоохранения к этим действиям, так и активности самих жителей края. Это основополагающие вещи, которые сегодня накладывают отпечаток на любые наши планы, – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства 5 июля.

При ухудшающейся эпидобстановке власти края все же не вводят локдаун. Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны на сегодняшний день могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости. Их работу ограничивают, но не приостанавливают полностью, чтобы бизнес, культура, туризм, спорт и другие отрасли оставались и не понесли серьезные экономические потери.

Вакцинировать сотрудников можно прямо на рабочих местах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Не допустить локдауна

О вероятности нового локдауна руководители крупнейших деловых сообществ Алтайского края предупредили бизнес в открытом письме, которое подписали представители Торгово-промышленной палаты, Союзов промышленников, предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств, а

также уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов. В обращении отмечается, что предотвратить введение жестких мер могут сами бизнесмены.

– Власти Алтайского края делают все, чтобы избежать введения жестких ограничений. По сравнению с другими регионами в крае приняты более мягкие ограничительные меры. Тем не менее ситуация с коронавирусом резко ухудшилась. Согласно актуальным данным, за последние недели наблюдается резкий прирост заболевших и численности госпитализированных, в том числе и тяжелых. Мировая практика свидетельствует, что самым эффективным способом борьбы с пандемией является массовая вакцинация и формирование за счет этого коллективного иммунитета, – отмечает Андрей Осипов.

Руководителей предприятий призывают по возможности воспользоваться услугами выездной вакцинации на местах и таким образом сделать прививку от коронавируса для своих работников более доступной. Такой подход будет взаимовыгоден для власти и бизнеса.

Перенос культурных мероприятий

Из-за усугубления ситуации с заболеваемостью коронавирусом Министерство культуры Алтайского края приняло решение об отмене всех запланированных на июль мероприятий в рамках фестиваля, посвященного дню рождения писателя, актера и режиссера Василия Шукшина, а также ряда других фестивалей.

– Какими бы грандиозными ни были наши планы летних культурных акций, сейчас важнее общая безопасность и здоровье людей, – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на своей странице в Instagram.

При этом крупные мероприятия в крае не отменили полностью, а просто отодвинули на чуть более поздние сроки либо изменили их формат. Предварительно «Шукшинские дни» пройдут с 28 сентября по 2 октября. Чтобы хоть как-то отметить годовщину со дня рождения Василия Шукшина, 22 июля в Барнауле в усадьбе музея ГМИЛИКА откроется новый арт-объект и аллея звезд кинофестиваля, а 25 июля в мемориальном музее Шукшина в Сростках начнут работу сразу две новые выставки.

Вакцинироваться и работать дальше

По последним данным министра спорта края Алексей Перфильева, в спортивной отрасли вакцинировалось уже 35% специалистов. Он также считает, что благодаря иммунизации удастся не приостанавливать работу спортивных объектов, как это было в прошлом году.

– Ставят прививки против коронавируса наши спортивные федерации, подведомственные организации, команды мастеров, сельские спортсмены. Тяжелый ковидный опыт показал, что только все вместе, всем спортивным сообществом мы сможем отстоять отрасль и работать дальше, – написал Перфильев на своей странице в Instagram.

Министр отмечает, что также сейчас активно идет ставить прививки фитнес-сообщество, показывая на своем примере важность вакцинации. Также он анонсировал, что барнаульские фитнес-клубы готовят крупные розыгрыши призов среди тех, кто поставил прививку.

Вакцинацию проводят лицам старше 18 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

Плановую помощь не сокращают

Вопрос об ограничении плановой помощи в Алтайском крае пока не стоит. Об этом заявила заместитель главы регионального Минздрава Наталья Белоцкая на пресс-конференции 5 июля. Ограничительные меры в этой области могут ввести, если жители края не будут соблюдать элементарные меры безопасности.

– В отношении этого вопроса все зависит от нас с вами. Если мы будем соблюдать меры безопасности, сократим все свои излишние контакты, не будем участвовать в массовых мероприятиях, то вопрос закрытия плановой помощи стоять не будет, – сказала Наталья Белоцкая.

Таким образом, вводя новые, но незначительные ограничения, власти пытаюсь соблюсти баланс: с одной стороны, остановить рост заболеваемости, а с другой – не допустить кризиса в экономике региона.

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