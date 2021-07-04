Жительница Барнаула отсудила у работодателя 60 тысяч рублей за профессиональное заболевание

Женщина работала в компании более 18 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле женщина через суд добилась компенсации морального вреда, который она получила из-за профессионального заболевания. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Юлия Изотова, помощник прокурора Железнодорожного района.

Женщина работала в компании более 18 лет. В 2019 году ей впервые поставили диагноз вибрационная болезнь. Это профессиональное заболевание возникло в результате длительного периода работы с технологическим оборудованием. Причиной послужило длительное воздействие на организм вредных производственных факторов.

– Согласно заключению экспертизы, проведенной в рамках рассмотрения гражданского дела, имеющаяся вибрационная болезнь могла развиться в период работы у ответчиков. Согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Кроме того, вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме человеком, причинившим вред, – отметили в прокуратуре.

В итоге Железнодорожный районный суд Барнаула обязал работодателя выплатить женщине компенсацию морального вреда в сумме 60 тыс. рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что безработная жительница Барнаула повредила ногу, когда упала в магазине. В итоге через суд ей удалось взыскать утраченный заработок, расходы на лечение и получить компенсацию морального вреда, всего 250 тыс. рублей. Подробнее об это можно прочитать здесь.

Кроме того, другая горожанка обратилась в суд с иском к банному комплексу, где получила травму. Было установлено, что спускаясь по лестнице, расположенной в парильном отделении, она поскользнулась на мокром кафеле, упала спиной на ступени и получила травму, повлекшую причинение вреда здоровью средней тяжести.

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