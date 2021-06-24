Жительница Барнаула отсудила 250 тысяч рублей за падение в магазине

50-летняя женщина заходила в один из магазинов на Социалистическом проспекте и поскользнулась на ступеньках Фото: Олег УКЛАДОВ

Безработная жительница Барнаула повредила ногу, когда упала в магазине. В итоге через суд ей удалось взыскать утраченный заработок, расходы на лечение и получить компенсацию морального вреда, всего 250 тыс. рублей.

Как рассказала «Комсомольской правде» – Барнаул» Юлия Изотова, помощник прокурора Железнодорожного района, ЧП произошло в январе прошлого года. 50-летняя женщина заходила в один из магазинов на Социалистическом проспекте и поскользнулась на ступеньках. Горожанка упала и получила травму ноги. Женщину доставили в больницу, сделали операцию. В результате падения она получила телесные повреждения, причинившие вред ее здоровью средней тяжести.

– Решением Железнодорожного районного суда Барнаула в пользу потерпевшей взысканы расходы на лечение, проведенной по делу судебно-медицинской экспертизой в размере более 10 тыс. рублей. Кроме того, счет компенсации морального вреда с ответчика взыскали 120 тыс. рублей, – отметила Юлия Изотова.

Когда женщина получила травму, то она нигде не работала, однако через суд удалось компенсировать утраченный заработок в сумме 120 тыс. рублей.

– Согласно справки Алтайкрайстата, средняя заработная плата работников организаций по профессии истца среднемесячная начисленная заработная плата по группе профессий специалисты архивов, музеев и библиотек по Алтайскому краю за октябрь 2019 года составила 20 266 рублей, – отметили в прокуратуре.

В общей сложности пострадавшая женщина получит 250 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее мы сообщали, что жительница Барнаула обратилась в суд с иском к банному комплексу, где получила травму. Было установлено, что потерпевшая отдыхала в одном из банных комплексов. Спускаясь по лестнице, расположенной в парильном отделении, она поскользнулась на мокром кафеле, упала спиной на ступени и получила травму, повлекшую причинение вреда здоровью средней тяжести. Специалисты провели проверку указанного комплекса и пришли к выводу, что покрытие полов не соответствует требованиям СНиПа. Подробнее об этом можно прочитать здесь

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