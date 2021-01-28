Жительница Барнаула отсудила компенсацию за падение в бане

Суд встал на сторону истицы Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула обратилась в суд с иском к банному комплексу, где получила травму.

Было установлено, что потерпевшая отдыхала в одном из банных комплексов. Спускаясь по лестнице, расположенной в парильном отделении, она поскользнулась на мокром кафеле, упала спиной на ступени и получила травму, повлекшую причинение вреда здоровью средней тяжести.

Специалисты провели проверку указанного комплекса и пришли к выводу, что покрытие полов не соответствует требованиям СНиПа. Проще говоря, чтобы такие случаи не повторялись, требуется уложить резиновые коврики в местах частого намокания пола, а в парильной необходимо уложить дощатый настил.

Так как нарушения все же имеются, как сообщают в прокуратуре края, суд встал на строну истицы. Ей удалось взыскать более 100 тысяч рублей. Из которых 70 – это моральная компенсация, 1200 – стоимость возмещения услуги и 35600 - штраф за неудовлетворение требований потребителя.