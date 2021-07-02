«Стоимость заброшенного овощехранилища завышена почти в 3 раза»: адвокат прокомментировал дело экс-главы Баевского района

Дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело экс-главы Баевского района Андрея Мерца и его знакомого направили в суд. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с «присвоением» овощехранилища, сообщает региональный следственный комитет.

- Право собственности на овощехранилище фактически принадлежало Баевскому РАЙПО, однако правоустанавливающих документов на него не имелось. Об этом знал глава района и его 50-летний знакомый. Они решили получить право собственности на объект, - рассказали следователи.

В период с марта 2018 по сентябрь 2019 года глава района поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов, на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к его знакомому.

Об этом стало известно правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело и оценили ущерб в 1,2 млн рублей.

На этапе предварительно расследования Андрей Мерц вину не признал. Более того, сторона защиты полагает, что стоимость объекта завышена почти в три раза.

- Полуразвалившееся 30-летнее строение следственный комитет оценил в 1,2 млн. руб. При этом эксперты не выезжали на место, а пришли к выводам лишь на основе представленных документов. Мы провели независимую оценку. Объект был оценен всего лишь в 450 тыс.руб, - рассказала адвокат экс-главы Анна Татарникова.

Кроме того, незаконность аукциона, по мнению адвоката, не доказана. Для этого должен был бы быть соблюден определенный порядок.

- Законодательством предусмотрен порядок обжалования результатов аукциона, и до настоящего времени законность проведенного аукциона никем не оспорена, - говорит Татарникова.

- Следствие оперирует терминами, не предусмотренными гражданским законодательством, в том числе, такими как «фактический собственник». Чрезмерное расширительное толкование этих понятий повлекло неверные, по мнению защиты, выводы о виновности Мерца и Алешина, - считает Татарникова.

Таким образом, квалификация вмененного преступления может быть оспорена. Однако защита считает, что в действиях главы вообще нет уголовного преступления, а имеют место гражданско-правовые отношения.

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