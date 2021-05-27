Главу Баевского района отстранили от работы

Главе предъявлено обвинение в мошенничестве Фото: Олег УКЛАДОВ

Обвиняемого в мошенничестве главу администрации Баевского района Андрея Мерца освободили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Ленина, 59».

- 20 мая Андрею Мерцу предъявлено обвинение по данному факту, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Вчера решением районного суда, глава района освобожден от исполнения обязанностей, - пишет источник.

На время всех разбирательств обязанности главы будет исполнять первый заместитель – Виктор Горбоносов. По данным Телеграм-канала, Мерц намерен подавать апелляцию.