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Общество27 мая 2021 9:20

Главу Баевского района отстранили от работы

Он намерен подавать апелляцию
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Главе предъявлено обвинение в мошенничестве

Главе предъявлено обвинение в мошенничестве

Фото: Олег УКЛАДОВ

Обвиняемого в мошенничестве главу администрации Баевского района Андрея Мерца освободили от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Ленина, 59».

- 20 мая Андрею Мерцу предъявлено обвинение по данному факту, избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Вчера решением районного суда, глава района освобожден от исполнения обязанностей, - пишет источник.

На время всех разбирательств обязанности главы будет исполнять первый заместитель – Виктор Горбоносов. По данным Телеграм-канала, Мерц намерен подавать апелляцию.