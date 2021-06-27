Вениамин Смехов сыграл в Барнауле «Флейту-позвоночник»

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Музыкально-поэтическое представление по стихам и письмам Владимира Маяковского «Флейта-позвоночник» с участием советского и российского актера театра и кино Вениамина Смехова с аншлагом прошло в Барнауле.

«Флейта-позвоночник» - это, как говорят в самом Театре на Таганке, где служит Вениамин Смехов – дань уважения легендарному спектаклю «Послушайте!» 1967 года. Предпремьерный показ состоялся 16 ноября 2015 года в Риме. Позже гастроли этой постановки с успехом прошли в Америке, Израиле, Германии и не только. И вот теперь, в честь 80-летия со дня рождения Валерия Золотухина, его показали на Алтае.

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка не длинная, всего 1 час 40 минут и пролетают они, как одно яркое мгновение. Но за это время актеры - Вениамин Смехов, Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий – успевают покорить зрителя.

- Это (спектакль, - прим.ред.) тот кусочек той самой старой Таганки, которая каким-то образом еще не вытравлена из пространства, которое носит название Театр на Таганке, - говорит один из актеров театра и действующее лицо спектакля Дмитрий Высоцкий. – Когда-то очень давно, когда еще происходило становление театра, Вениамин Борисович (Смехов, - прим.ред.) принес сценарий инсценировки по стихам Маяковского Юрию Любимову. Спектакль назывался «Послушайте!». Его партнерами, в том числе, были Валерий Сергеевич (Золотухин, - прим.ред.) и Владимир Семенович (Высоцкий, - прим.ред.). По сути, на них держался этот спектакль. Это была молодая банда, которая играла стихи. Сам автор очень театральный. Это мы еще по школе привыкли к нему, как к прямому, революционному и ничего большего не знали.

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

А на самом деле, как считает актер, Владимир Маяковский был лирическим поэтом. Он обладал острым умом и потрясающим чувством юмора. И все это тоже присутствует в спектакле «Флейта-позвоночник».

- Во многом Вениамин Борисович взял то, что ранее было сделано и перевел это на нас, молодых ребят. В новом времени это звучит по-новому, но в то же время так же, как это звучало на старой Таганке, - добавляет он. – Для меня очень дорог этот спектакль, я его очень люблю и мне очень приятно работать с Марией и с Вениамином Борисовичем.

Несмотря на свой возраст (Смехову тоже 80), практически весь спектакль Вениамин Борисович проводит на ногах, хотя заметно, что это дается ему с трудом. Но желание преподнести материал землякам его близкого друга с достоинством, берет верх. После окончания, публика еще долго не отпускала артистов, а сам Смехов желал барнаульцам здоровья.

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Этот спектакль очень много и радостно проехал по нашему отечеству и разным другим местам на свете, - говорит автор постановки Вениамин Смехов. - Бывает такой зритель, которому впору какие-то важные параллели и ассоциации. Так получилось, что в дни 80-летия моего друга и прекрасного актера Валеры Золотухина вы выявили их в этом спектакле. Да, там было и о нем тоже. Спасибо вам и будьте здоровы!

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Постановка "Флейта-позвоночник" в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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