Коллега по театру о Золотухине: Буду любить его, сколько лет мне еще отпущено

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Этот год, и в особенности текущая неделя, в Алтайском крае посвящены празднованию юбилея нашего земляка, народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. 21 июня ему исполнилось бы 80 лет. В честь этого события в Молодежном театре состоялся вечер памяти.

Снова дома

В числе почетных гостей была актриса Театра на Таганке Ирина Линдт и их общий с Валерием Золотухиным сын Иван. По ее признанию, она уже много лет приезжает на Алтае, как к себе домой, ведь это то место, где не только все вокруг кажется родным и близким, но именно здесь, как нигде в мире хранят память о Валерии Сергеевиче.

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Алтай – это то место, где его будут помнить всегда. Он прочно оставил здесь свой след, закрепил свое имя. Я думаю, его будут вспоминать даже через сто лет. Для меня это особенно важно, - говорит Ирина Линдт. – Я хочу сказать спасибо всем тем людям на Алтае, которые поддерживают о нем память, которые любят его, приходят на эти встречи, его односельчанам из Быстрого Истока. Кстати мы с Иваном только вернулись из Крыма и там совершенно случайно познакомились с односельчанином Валерия Сергеевича. Он был на два года старше его. Мы встретились с ним и проболтали целый час. Правда, поняли, что мы о Валерии Сергеевиче все-таки знаем больше, чем он, где-то даже приходилось поправлять, когда он рассказывал какие-то факты из его жизни. Но все это было удивительно, так как создается ощущение, что нет места на Земле, где ни знали бы Валерия Сергеевича. Куда бы мы ни приезжали, обязательно либо нас узнают, а сейчас уже по Ване, в большей степени, либо встречаем человека, который был с ним знаком. Это прекрасно! Это говорит о том, что это был человек большой души и большого таланта. Иначе его бы так не помнили.

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Полмира объездили вместе

Артисты Театра на Таганке Валерий Черняев и Любовь Чиркова также в эти дни присутствуют на Алтае и провели несколько встреч, а также участвовали в открытии выставок в ГМИЛИКе и вечере памяти, а вспомнить им действительно есть что: о своем дорогом друге они до сих пор говорят с искренней теплотой.

- Я познакомился с Валерием Сергеевичем в 1975 году, когда поступил в Театр на Таганке. Из-за его болезни ног его гримерка в театре была на первом этаже, а моя на другом и поэтому мы долго не пересекались, - вспоминает Валерий Черняев. – Но в один прекрасный день мы оказались на одном концерте, и он подошел к нам и спросил: «А почему я вас не знаю? Мы же в одном театре служим!». С тех пор у нас началась хорошая творческая дружба. С ним мы объездили, наверное, полмира и даже месяц жили в одной квартире. А когда были на гастролях в Америке, то месяц ездили по стране в одной машине… К чему я веду? Люба (Любовь Чиркова. – прим.ред.) – моя жена и месяц с ней – это «вилы». Это очень тяжело. А тут целыми днями с незнакомым человеком. Ладно, это шутка, но, тем не менее, у нас с ним не было конфликтов. Только один раз.

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

В тот самый единственный раз артисты были в Америке и уже должны были ехать отдыхать, но пока в дороге Валерий Сергеевич дремал, они решили поехать в Атлантик-Сити в казино. Но в пути Золотухин проснулся и потребовал у водителя, чтобы тот немедленно развернулся. Делать нечего – пришлось ехать спать.

Но в итоге их небольшой творческий коллектив все же добрался до казино – на этот раз в Лас-Вегасе и Золотухина тоже с собой прихватили, хотя он сильно сопротивлялся. Там он чувствовал себя паршиво: в карты не играл, к автоматам не притрагивался, да к тому же сильно замерз под кондиционерами.

- Он все ходил, спрашивал, когда мы закончим, ведь уже ночь была. И тут к Ирине подходит полицейский и спрашивает у нее паспорт. Она же молодо выглядела, а у них нельзя находиться в казино лицам, моложе 21 года. Документов у нее не оказалось и ей сказали, что придется уйти. Валерий Сергеевич пошел ее провожать до гостиницы, плелся сзади и говорил себе под нос: «Слава тебе, Господи!», - рассказывает Черняев.

А вот Любовь Чиркова призналась, что вместе с супругом они хотели преподнести алтайскому музею в дар книгу с автографом Валерия Золотухина, но последний момент передумали – пока сложно отдать эту милую душе вещицу.

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мы его тоже всегда ощущаем, чувствуем, иногда советуемся, иногда разговаривает… - говорит актриса. – Этот человек действительно нам очень близок, дорог. Нам дорог этот край, его родина, в которую он нас влюбил. Мы сюда часто приезжали и действительно подпитывались этой энергетикой. Действительно, удивительные люди вышли отсюда. Все это доставляет истинное удовольствие. Мы благодарны, что вы нас пригласили и мы снова вместе с вами.

Безграничная любовь

В рамках празднования 80-летия Валерия Золотухина в Барнауле также был представлен спектакль Театра на Таганке «Флейта-позвоночник». В самом театре постановку называют не иначе, как дань уважения легендарному спектаклю «Послушайте!», в котором когда-то играл наш земляк. Так что выбор был действительно оправдан. Действующими лицами в нем являются Вениамин Смехов, Мария Матвеева и Дмитрий Высоцкий. Все они были с маэстро не просто коллегами, а настоящими друзьями (в некоторых случаях даже не взирая разницу в возрасте).

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Вспоминая о нем, прежде всего вспоминаешь его безграничную любовь: к людям, к жизни. Он мог слушать человека и реагировать на любую шутку, моментально включался в разговор. Причем людей он любил так искренне, что начиналось казаться, что ты у него любимчик, - рассказывает Дмитрий Высоцкий. – Когда меня ввели в спектакль «Добрый человек» вместо него, я сразу согласился, а потом подумал: ну как я после него смогу играть? Помню, отыграл первые сцены, выскакиваю в наш актерский холл, с меня течет пот рекой, а тут подбегает Золотухин, который из зала наблюдал за своей многолетней ролью, обнимает меня и целует. Ну как?! Где он и где я? Это же великий артист!

И так было во всем, вспоминает Дмитрий. По его мнению, Золотухин часто оставался в стороне, где-то в тени, но при этом всегда чувствовался масштаб его личности.

- Я помню, я видел, как на него смотрели эти дети из Молодежного театра. Он разрывался между Барнаулом и Москвой, но он занимался ими. И ведь как много он им давал! Он еще долго будет жить, потому что и люди многие к нему относились с любовью, не только как к народному артисту, но и как к обычному человеку. И я его люблю и буду любить еще много-много лет, сколько мне отпущено и помнить о нем и рассказывать, - почти со слезами на глазах добавляет Дмитрий.

Его партнерша по театру Мария Матвеева в свою очередь добавляет, что отметила для себя – у Валерия Золотухина, несмотря на весь масштаб личности, никогда не было звездной болезни.

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я родилась в Пензе и всегда думала, что артисты – это дико капризные и рефлексирующие личности. А в 17 лет, когда я поступила в театральный и нас привели на Таганку играть в массовках, я удивилась: вот Золотухин – народный артист, а он всегда подходил и спрашивал: «Как вы себя чувствуете? Все ли у вас в порядке?». Вот тогда я и поняла, что хороший артист должен быть близок с людьми, - говорит Мария. – Я первый раз в вашем городе, но пройдясь по нему я энергетически чувствую, что люди его любят, потому что он любил людей.

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечер памяти В.С. Золотухина Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последняя любовь Валерия Золотухина Ирина Линдт: Мой сын не остался без отца

Актриса театра и кино, последняя любовь советского и российского актера, нашего земляка Валерия Золотухина Ирина Линдт в эти дни вместе с их общим сыном Иваном прилетела на Алтай, где проходит празднование 80-летия народного артиста РСФСР (подробнее)