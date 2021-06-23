Последняя любовь Валерия Золотухина Ирина Линдт: Мой сын не остался без отца

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Актриса театра и кино, последняя любовь советского и российского актера, нашего земляка Валерия Золотухина Ирина Линдт в эти дни вместе с их общим сыном Иваном прилетела на Алтае, где проходит празднование 80-летия народного артиста РСФСР.

Здравствуй, дом

- В последний раз мы были на Алтае два года назад. Еще до пандемии. А раньше мы ежегодно приезжали на фестиваль «Исток» в Быстрый Исток, - рассказывает Ирина Линдт.

Еще каких-то два года назад в честь пятилетия Культурного фонда Валерия Золотухина в Барнаул привозили из Москвы детский театральный центр. В концертном зале «Сибирь» в честь первой маленькой даты состоялся большой гала-концерт победителей фестиваля за все пять лет, а после этого в Быстром Истоке провели юбилейный фестиваль. И все складывалось хорошо, но наступила пандемия, которая пока что на неопределенный срок спутала все карты. Но все же именитые гости снова здесь и снова с нами.

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам актрисы, в этот раз Алтай встретил ее довольно прохладно, но речь именно о погоде, ведь, как правило, она прилетала из дождливой Москвы в теплый Барнаул. А тут, наоборот: удалось сбежать из непривычно знойной столицы в сибирскую прохладу.

- Тем не менее, я каждый раз говорю, что приезжая сюда, чувствую себя, как дома. Мне близок такой климат: я родилась в Алма-Ате и там тоже жаркое лето и холодная зима. Там те же запахи, тот же вкус продуктов, - добавляет Ирина. - Да к тому же, когда на протяжении долгих лет из года в год сюда приезжаешь, то это уже становится традицией и даже чем-то естественным и нормальным, что у тебя складывается ощущение, что ты дома.

Она признается, что даже с учетом потерянного из-за ковида года, все-таки на Алтае она бывает гораздо чаще, чем на своей исторической родине.

- Многие родственники разъехались кто куда, поэтому теперь я на Алтае каждый год, а то и несколько раз в год, а вот на родине не бываю, - говорит Линдт. – В свое время мы с Валерием Сергеевичем исколесили весь край. Помню наш тур, когда мы зарабатывали деньги на храм: на маршрутке ездили по ужасным дорогам с кочками. Даже не помню сколько сел и деревень объездили… Так что Алтай – это особое место в нашей душе и сердце.

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Разговор по душам

Конечно, сейчас все же больше ощущается, что приезжаешь в гости к Валерию Золотухину. Как бы не складывались обстоятельство, но Ирина и Иван непременно стараются посетить Быстрый Исток.

- Обязательно заезжаем в Быстрый Исток, чтобы положить цветочки, посидеть, поговорить с ним. С одной стороны мы приезжаем к себе домой, а с другой – к нему в гости, - продолжает Ирина Линдт. - Валерий Сергеевич был очень мудрым человеком, и он не просто так говорил: «Похороните меня на родине». Наверное, мы нигде так не нужны как на своей родине. То, как память о нем живет здесь, конечно не сравнится ни с какой Москвой. А те мероприятия, которые здесь проходят – это так важно и замечательно. Говорят же: если люди не помнят своего прошлого, значит, у них нет будущего. Я думаю, он оставил прочный след и закрепил свое имя здесь, на этой земле. Его будут вспоминать и через 100 лет и это замечательно. Для меня это особенно важно, потому что мой сын остался без папы, когда ему было восемь лет, но такое ощущение, что он не остался без него: он всегда живет, его везде можно услышать, везде увидеть. Да, это не совсем привычный и традиционный вариант, но, тем не менее, у него есть отец и для меня это главное.

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Подарок к юбилею

На погружение в местную среду и атмосферу у Ирины и ее сына Ивана будет всего четыре дня и график каждого расписан буквально по минутам: встречи в Барнауле, спектакли, вечер памяти, посещение Быстрого Истока и многое другое.

- Мы покажем нашим почетным гостям Алтай, его лучшие места, ведь Алика Смехова, к примеру, еще ни разу здесь не была, - говорит Линдт.

К сожалению, совершенно не понятно, когда получится приехать снова: пандемия продолжает вносить свои коррективы в планы не только простых россиян, но и культурных деятелей. Увы, но в этом году Межрегиональный фестиваль детского театрального творчества имени Валерия Золотухина «Исток» не состоится.

- Мы очень хотели приехать в этом году, но фестиваля опять не будет из-за пандемии. В прошлом году мы выиграли президентский грант и к юбилею Валерия Сергеевича мы подошли с большим проектом: мы очень хотели отметить эту дату, сделать что-то большое и существенное, - рассказывает актриса. - В МХАТ имени Горького мы выпустили спектакль «История одного городка». В нем играют воспитанники детского театрального центра «Премьера» при культурном фонде Золотухина, и Ваня там тоже сыграл одну из главных ролей. Так что, можно сказать, что к круглой дате мы подошли с большой творческой победой.

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Мне очень понравилось играть. Это непередаваемые ощущения, когда стоишь на большой сцене перед зрителями… - добавляет сам Иван.

В Москве с успехом прошли уже 13 бесплатных спектаклей, и, по словам создателей, этот проект будет жить: со следующего сезона постановка войдет в репертуар театра.

Что касается Алтая, то загадывать пока сложно. Ситуация в мире слишком неустойчивая, но при этом, искренне все надеются, что фестиваль «Исток» все же состоится.

- Хочется верить, что все наладится, и мы сможем, как раньше приезжать сюда каждый год и привозить что-то интересное, - говорит Ирина Линдт.

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Театр в крови

Кстати сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт Иван все же признался, что буквально недавно окончательно осознал - любовь к искусству и в частности, к театру, совершенно точно передалась ему от отца и поэтому он продолжит это дело.

- Сейчас я еще учусь в школе, закончил десятый класс, но после планирую поступать в театральный. Куда именно не решил, буду во все пробоваться, куда возьмут, - говорит Ваня.

А пока он отдыхает на каникулах, посвящая свободное время занятиям в театре и танцам, а также наслаждается путешествиями: недавно побывал в Крыму, где совершенно случайно вместе с мамой встретил земляка Валерия Сергеевича из Быстрого Истока, а вот теперь сам туда собирается.

Ирина Линдт и Иван Золотухин в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Для меня Алтай – это, в первую очередь, родина моего отца, а во-вторых, это место, куда почему-то всегда приятно возвращаться, - говорит Золотухин-младший. – Мы же сюда еще с отцом приезжали, его всегда здесь узнавали. Сейчас, когда приезжаю, сразу как-то тепло на душе становится.

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