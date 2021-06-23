Вакцинация против ковида на Алтае-2021: режим работы прививочных пунктов изменился

В крупных поликлиниках планируют открыть дополнительные прививочные кабинеты Фото: Олег УКЛАДОВ

Число желающих привиться против ковида растет в Алтайском крае. В связи с этим в график работы прививочных пунктов пришлось внести изменения. В региональном Минздраве рассказали, где сейчас проходит вакцинация против ковида на Алтае-2021.

- Все прививочные кабинеты в поликлиниках принимают пациентов с 8:00 до 20:00. Запись ведется через Госуслуги или колл-центр. Если у вас нет возможности записаться в свою поликлинику по месту жительства, вы можете обратиться в любую другую поликлинику края, - отметили в министерстве здравоохранения.

Кроме того, в крупных поликлиниках Алтайского края планируют открыть дополнительные прививочные кабинеты. В каких именно – не уточняется.

Также с 24 июня начинает работать мобильный комплекс вакцинации на площади Спартака в Барнауле. Автомобиль будет стоять возле магазина «Мария-Ра» (проспект Красноармейский,4) и принимать пациентов с 08:00 до 20:00. А с 1 июля на этот же режим работы перейдет мобильный комплекс возле ТЦ «Праздничный» (улица Балтийская,16).

Чтобы ускорить темпы вакцинации, алтайские медики готовы выезжать в организованные коллективы. Как отметили в Минздраве, ежедневно в день бригады отрабатывают три-четыре таких заявки.

Кстати, ведомство успокаивает граждан, которые сообщают, что в крае якобы не хватает вакцины.

- Вакцина для прививок есть! С начала недели в край поступило около 25 тысяч доз Спутника V. В течение двух дней ожидается поставка еще 30 тысяч доз. Вся вакцина оперативно распределяется между медицинскими организациями, - подчеркнули в министерстве.

По данным на утро 23 июня, 53 062 жителя региона получили первую прививку; 245 630 человек – привиты полностью.

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