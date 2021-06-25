Правила въезда туристов на Алтай с 1 июля 2021 года: нужна ли обязательная вакцинация или ПЦР-тест при заселении в отель

В Алтайском крае запрещено проведение мероприятий, если число участников превышает 1 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В стране набирает обороты третья волна коронавируса. По мнению врачей, остановить ее сможет только массовая вакцинация. В связи с этим в разных регионах начали вводить дополнительные ограничения. Например, на Кубани с 1 июля туристов будут заселять в отели, гостиницы и санатории только при наличии ПЦР-теста, а с 1 августа этот курорт будет доступен только для вакцинированных отдыхающих. «Комсомолка» выясняла, закроют ли Алтай для не привитых туристов.

В связи с третьей волной на Алтае пока что никаких дополнительных ограничений для туристов введено не было. Официальных распоряжений о том, что пребывающие на территорию региона в обязательном порядке должны быть вакцинированы, или иметь при себе отрицательный тест на ковид, пока что не поступало. Однако ситуация меняется очень быстро и не исключено, что какие–то ограничительные меры, все же, могут быть введены. Поэтому, если вы собрались отдыхать на Алтае, необходимо следить за ситуацией.

Алтайский край

В настоящее время в Алтайском крае запрещено проведение мероприятий, если число участников превышает 1 тыс. человек. Театры, кинотеатры, клубы, спортзалы и прочие работают, но при условии заполняемости залов не более 50% от вместимости. Также в крае начались рейды по соблюдению масочного режима.

Республика Алтай

В Горном Алтай туристов также ждут с распростертыми объятиям. Однако для местных жителей в ближайшее время могут серьезно «закрутить гайки». В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что готовят предложения для введения обязательной вакцинации для сотрудников сферы обслуживания, образования, военных и муниципальных служащих.

Сейчас в республике запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, в ближайшее время ужесточат контроль за соблюдением ограничений.

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