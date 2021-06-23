Чем может завершиться судебное дело бывшего алтайского вице-губернатора Ирины Долговой

Ирина Долгова. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

Дело бывшего вице-губернатора алтайского правительства Ирины Долговой направили в суд. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Помогла знакомым

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Алтайского края Александром Фоминым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Долгову обвиняют в том, что она в 2018 году обеспечила дорогим лекарством своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Ущерб бюджету составил более 200 тысяч рублей. Как стало известно «КП»-Барнаул», речь может идти о сыне подруги Долговой.

Другой эпизод связан с тем, что в этом же году, по версии следствия, Долгова помогла реализовать знакомому партию неликвидных лекарств, у которых вскоре истекал срок годности. Бывшая чиновница поспособствовала, чтобы партию, причем по розничным, а не закупочным ценам, выкупили Государственные Аптеки Алтая. Сумма поставки составила около 900 тыс. рублей. На момент следствия ущерб оценили в 107 тыс. рублей – это позиции, у которых на тот момент истек срок годности.

Таким образом, Ирина Викторовна превысила должностные полномочия. После того, как ей предъявили обвинение, женщину поместили в следственный изолятор, сейчас она под домашним арестом.

Долгова полностью признала вину, готова возместить причиненный ущерб. Ее будут судить по ч.2 ст. 286 УК РФ. Самое суровое наказание, которое может грозить по закону - лишение свободы на срок до семи лет. Но есть вариант отделаться и штрафом.

Что известно о Долговой

Сейчас Ирине Долговой 55 лет, пост вице-губернатора она заняла в октябре 2018 года. До этого была министром здравоохранения Алтайского края, начальником Главного управления региона по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Именно при Долговой началась оптимизация системы здравоохранения Алтайского края. В это время небольшие амбулатории, стационары, некоторые отделения в ЦРБ закрывали и одновременно формировали межрайонные медицинские центры на базе крупных районных больниц. Среди появившихся крупных центров - перинатальный центр «ДАР», новый лечебно-диагностический корпус онкоцентра «Надежда», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.