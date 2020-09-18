Надели наручники и погрузили в автозак: появилось видео задержания Ирины Долговой

Задержание Долговой

Задержанная чиновница с выражением обреченности на лице покорно протягивает руки под наручники. За все время, пока следователь зачитывал обвинение, Ирина Долгова не проронила ни слова. На нее завели дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году она организовала за счет регионального бюджета дорогое лечение своего знакомого – говорит, хотела ему помочь…

- Вы будете задержаны в порядке статьи 91 УПК и помещены в изолятор временного содержания, - говорит сотрудник следственного комитета на опубликованной видеозаписи.

В это время на темной и сырой улице уже ждет автозак – словно эхо советского времени, когда ночью за людьми приезжали на «воронках» и увозили в неизвестность. Долгова взбирается по крутым ступеням машины для перевозки заключенных. В ближайшее время ей изберут меру пресечения – скорее всего, оставят в СИЗО на ближайшие два месяца.

Ранее мы сообщали, что чиновница возглавляла региональный крайздрав с 2012 года. При ней началась оптимизация системы здравоохранения. В это время небольшие амбулатории, стационары, некоторые отделения в ЦРБ закрывали и одновременно формировали межрайонные медицинские центры на базе крупных районных больниц. Среди появившихся крупных центров - перинатальный центр «ДАР», новый лечебно-диагностический корпус онкоцентра «Надежда», Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

В 2018 году ее перевели на должность вице-губернатора по социальной сфере, а в конце этого лета она ушла в отставку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова ушла в отставку

Зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова подала в отставку. Губернатор Виктор Томенко уже освободил ее от занимаемой должности (подробнее)