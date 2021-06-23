Сергея Шубенкова оправдали по делу об употреблении допинга

Спортсмену не будут назначать дисквалификацию Фото: Олег УКЛАДОВ

Известного барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о применении допинга. Об этом спортсмен накануне сообщил на своей странице в Instagram.

Честное имя Шубенкова было запятнано, считает сам барьерист и поэтому он настроен воинственно и даже готов идти в суд.

- Ну что, господа "инсайдеры", знакомые со всякими там близкими источниками, до суда прогуляться совместно не желаете? Как видно из официальных новостей, никакого "принял допинг, запил фуросемидом, а РУСАДА поймала" даже и близко быть не могло, - пишет Сергей. - А было то, что нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию. Куча времени, нервов и денег потрачено, но я рад, что всё наконец-то разрешилось.

Проверку проводил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), а также Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics). Они-то все и выяснили и сняли все обвинения. Как оказалось, младший сын Шубенкова Константин должен был принимать препараты, которые действительно находятся в запрещенном списке WADA, но так как в силу возраста (на тот момент ему было три месяца) малыш еще не мог самостоятельно глотать таблетки, их измельчали в порошок. По всей видимости, Сергей сам того не зная мог случайно употребить мелкие частички лекарства и так они попали в пробу.

Таким образом, Сергею Шубенкову не грозит дисквалификация. Он сможет участвовать в соревнованиях. Так как расследование завершено, теперь ему ничто не мешает получить нейтральный статус и выступить на Олимпийских играх в Токио, конечно, если их опять не отменят из-за очередной волны заболеваемости коронавирусом. Главное, чтобы орган определяющий статус спортсмена (World Athletics. – прим.ред.) не был заинтересован в затягивании сроков.

- Мы ранее отправили уже несколько писем в World Athletics с просьбой ускорить выдачу нейтрального статуса всем подавшим заявку спортсменам. Сегодня было отправлено еще одно письмо по Шубенкову с просьбой решить вопрос в самое ближайшее время. Рассчитываю, что до конца недели в этом вопросе будет поставлена точка, — цитирует слова исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирины Приваловой ТАСС.

Напомним, Летняя Олимпиада в Токио пойдет с 23 июля по 8 августа.

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