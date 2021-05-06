Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса спортсмена (ANA). Об этом накануне, 5 мая, сообщил менеджер барьериста Павел Воронков.

- Сергей Шубенков отправил в международную федерацию (World Athletics. Прим.ред.) заявку на получение нейтрального статуса, - подтвердил ТАСС Воронков.

Получение нейтрального статуса позволит барнаульскому спортсмену выступать на международных соревнованиях. В первую очередь, на предстоящих токийских Олимпийских играх, которые были перенесены с прошлого года.

На сегодняшний день наш спортсмен является одним из фаворитов на медаль в барьерном беге. Пока же Сергей не может соревноваться и продолжает подготовку к сезону. Месяц он пробыл на сборах в Адлере, а недавно вернулся в Барнаул и буквально в начале мая принял участие в традиционной ежегодной легкоатлетической эстафете для всех желающих.

Что касается планов на олимпийский сезон, то Шубенков настроен решительно. Ряд его товарищей уже успели получить от Международной легкоатлетической ассоциации статус нейтральных спортсменов. Среди них трехкратная чемпиона мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, Анжелику Сидорову, Аксану Гатауллину (обе — прыжки с шестом) и Илью Иванюка (прыжки в высоту).

Наши спортсмены вынуждены проходить эту неприятную процедуру отказа от флага из-за того, что в следствии допингового скандала 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор находится под санкциями. Российские бегуны и прыгуны допускаются только под белым флагом.

Кстати, процедура признания нейтральным спортсменом платная. Атлеты до 20 лет должны выложить 100 долларов, старше 20 лет – 250. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа по восстановлению Всероссийской федерации продолжается. Постепенно стороны приходят к общему знаменателю.

- Мы знаем, что максимум десять спортсменов смогут принять участие в Играх. Атлеты будут выступать в нейтральном статусе, тем не менее они представят нашу страну. Хочу отметить достаточно конструктивный диалог World Athletics и ВФЛА. Есть понимание, мы активно работаем по восстановлению статуса и реализации плана восстановления федерации, надеемся, что в дальнейшем ограничения будут сняты, — цитирует Матыцина ТАСС.

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