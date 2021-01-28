«Я никогда никого не обманывал»: Сергей Шубенков отреагировал на сомнительные результаты допинг-пробы

Сам спортсмен заявил, что ничего запрещенного не принимал Фото: Олег УКЛАДОВ

Допинг-проба барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова дала сомнительный результат.

Накануне об этом заявили авторы издания NEWS.ru со ссылкой на собственный источник, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Позже аналогичные заявления опубликовал сайт телеканала «Матч ТВ» и газета «Спорт-Экспресс».

По данным всех этих источников, в пробе Шубенкова был обнаружен препарат фуросемид. Сам по себе он не является допингом и на результативность никак не влияет, но ранее применялся для сокрытия следов приема допинга. Относится данный препарат к классу диуретиков (мочегонное средство). В последнее время он довольно часто встречался в пробах спортсменов, выступающих в таких видах, где есть контроль веса – гимнастика и фигурное катание. При этом довольно долго он остается в организме.

Согласно антидопинговым правилам, за обнаружение препарата полагается дисквалификация на два года.

Для какой цели мог бы принимать фуросемид Сергей Шубенков, совершенно непонятно, так как, во-первых, его настолько тщательно всегда проверяли и за столько лет он ни разу не попался на каких-то запрещенных препаратах, а во-вторых, та самая «подозрительная проба» была взята во внесоревновательный период, да к тому же препарат оказался в минимальной концентрации. Смысл принимать допинг, если ты не соревнуешься? Некоторые эксперты от мира спорта не исключают, что Сергей даже сам не мог знать, что употребил этот препарат, так как нередко его можно встретить в составах различных БАДов (а иногда он там есть, но в составе на этикетке не указывается). Либо, как вариант, он мог находиться в каком-нибудь загрязненном лекарственном препарате.

- На протяжении всей своей карьеры я никогда не использовал запрещёнку для подготовки, никогда никого не обманывал. Своё отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид и что его обнаружили в пробе — это наглая клевета, выдуманная безымянным «источником»! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали... Тем не менее, мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме. Спасибо всем, кто «новостям» не поверил, - прокомментировал сам Сергей Шубенков.

Окончательно обстоятельства могут проясниться в ближайшие дни, когда будет вскрыта проба «Б». Возможно, после этого все обвинения со спортсмена будут сняты автоматически.

- СМИ сообщили о возможном положительном допинг-тесте алтайского спортсмена Сергея Шубенкова. Сергей — наш спортсмен, он выступает за сборную России, представляет Алтайский край и мы гордимся им. Уверен, Шубенков на 100% чист, а вот провокации не исключаю. Фуросемид, как и мельдоний — это уже давно не «ноу-хау» медицины, - прокомментировал ситуацию министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

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