Барнаул будет проводить международные турниры по гребле

В мае Барнаул принимал II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Олег УКЛАДОВ

Международная федерация каноэ (ICF) рассчитывает на Барнаул, как на место проведения турниров мирового масштаба. Об этом накануне на оперативном совещании в правительстве Алтайского края сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

С инициативой выступил вице-президент ICF Томас Конецко. Уже несколько лет он плотно взаимодействует с алтайской федерацией гребли: помогал с организацией и проведением Кубка чемпионов 2018 года, а также всячески поддерживал идею проведения на канале Барнаула II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Письмо с предложением рассмотреть возможность проведения международных соревнований он направил министру спорта России Олегу Матыцину и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

- Успешное проведение международных соревнований дает Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и другие преференции на будущее. Мы рассматриваем Российскую Федерацию как место регулярного проведения международных соревнований по гребле под эгидой ICF. Будем ждать от Вас заявок на их проведение, - подчеркнул в своем письме Томас Конецко.

Еще в мае, находясь в Барнауле, он сообщил, что Международная федерация каноэ давно ищет новые места для проведения соревнований – это позволяет популяризировать греблю по всему миру. Кроме того, наш опыт, когда организаторы предоставляют спортсменам в аренду лодки, им понравился, и теперь его будут распространять и на другие города и страны. Это позволит проводить старты в кратчайшие сроки, а участники не тратят силы и средства на транспортировку инвентаря.

Вдобавок к этому, опыт Барнаула еще раз доказал – если у принимающей стороны действительно есть желание, даже в короткие сроки можно создать гребной канал, отвечающий всем международным требованиям и стандартам. Теперь Алтайский край может принимать любой турнир от региональных до чемпионата мира.

Как ранее рассказал председатель региональной федерации гребли Юрий Шамков, барнаульский гребной канал вполне может принять марафонские соревнования, гонки на лодках-драконах или даже на САПах. Если же говорить о конкретных планах, то местная федерация намерена подавать заявку на проведение Кубка мира по драконам на 2024 год и молодежный чемпионат до 23 лет (U-23) в 2026 году.

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