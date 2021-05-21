Байдарочница Наталья Подольская: В Барнауле ловим себя на мысли, что находимся как будто в Европе

Наталья Подольская завоевала олимпийскую квоту на дистанции 200 метров в байдарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Россиянка Наталья Подольская в пятницу, 21 мая, на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ завоевала для национальной команды олимпийскую лицензию на дистанции 200 метров. Правда, пока не ясно, сможет ли она сама защищать честь страны или же поедет кто-то другой.

- В Сегеде, в Венгрии, на первом этапе Кубка мне не удалось добрать лицензию и поэтому пришлось ехать сюда, но я этому очень рада, так как еще раз прогнаться, разогналась, посоперничала с девчонками... – говорит Наталья. - Сегодня у меня была тактика вырываться со старта и делать отрыв, как можно больше, ну и выигрывать. Тяжело было справиться с ветром. Перед заездом он постоянно менялся: то попутный, то встречный и так было каждую минуту. Но ты на это уже не смотришь. Мы и против ветра умеем хорошо ходить. Вчера еще резко похолодало. Было непривычно. Я думаю особенно для южных людей, тех, кто с Мексики приехал – им было еще непривычнее. А мы, русские, привыкшие.

- Каково в целом у вас впечатление от Барнаула и от нашего гребного канала?

- От канала самые хорошие впечатления. Очень понравилось, все классно сделано, на уровне. Иногда даже ловим себя на мысли, что кажется, будто мы как обычно где-то за границей на Кубке мира, хотя мы в России. Так что нам очень нравится.

Наталья Подольская завоевала олимпийскую квоту на дистанции 200 метров в байдарке Фото: Олег УКЛАДОВ

- Как вам выступать не на своей лодке? Это сильно влияет на результат?

- Конечно влияет. Но мне повезло: спасибо добрым людям – братьям Агеевым, которые предоставили мне свою личную байдарку и она стала чемпионской, поэтому скажу, что эта лодка не хуже, чем мои.

- Хорошо, лодка не ваша, а весло-то ваше? С чужим сможете выступать? Насколько вообще важно именно свое весло иметь?

- Конечно это важно! Это настоящая трагедия, если ты приезжаешь на соревнования, а твое весло в дороге сломалось. Ты к нему привыкаешь. Все эти тонкости нам очень важны. И даже не на своей байдарке выступать – это очень рискованно, но приходится.

- Накануне Международная федерация каноэ объявила, что на будущее хочет обязать организаторов турниров в обязательном порядке предоставлять спортсменам лодки. Как вы смотрите на такую инициативу?

- На крупных соревнованиях, на Олимпиада, даже, помню, на юношеских в Сингапуре нам тоже предоставляли байдарки. Просто в таком случае все будут в равных условиях. Но все же зависит от качества этой арендной лодки. Тут уже деваться будет некуда: если вышел на войну, то делай свое дело.

- А вообще, в целом, в чужой лодке сложно соревноваться?

- К ней нужно привыкать. Но если это точно такая же модель, как и твоя, то в принципе, проблем не должно быть.

Наталья Подольская (в центре) завоевала олимпийскую квоту на дистанции 200 метров в байдарке Фото: Олег УКЛАДОВ

- Когда состоится окончательный отбор в сборную России, ведь вы разыгрываете не личные лицензии, а на команду?

- С 16 июня стартует чемпионат России. Там будут разыграны все дистанции. Так что кто выиграет, тот и поедет в Токио.

- По вашему это справедливая система отбора?

- Да.

- Во время гонок вас поддерживают трибуны. Их с воды вообще слышно?

- На мировых соревнованиях так не кричат. Тем более там нет столько русских болельщиков. Это даже как-то будоражит нас. Обычно, когда мы перед самым стартом стоит в ловушках, стоит тишина, а тут комментатор начинает разгонять публику. Не могу сказать, что это хорошо. Просто непривычно. Но да, это очень приятно. Еще очень приятно порадовать болельщиков.

Уже завтра Наталья Подольская улетает на сборы в Краснодар, где будет готовиться к чемпионату Европы, который стартует 3 июня. А уже следом, как раз начнется чемпионат России. Так что для себя спортсменка поставила задачу показать свой лучший результат, по возможности взять медали, но даже если этого не получится – не страшно. В этом году внутренний чемпионат важнее, так как именно на нем определится кто поедет в Токио.

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