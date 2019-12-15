Мамин хвостик: фотоловушки поймали на Алтае котенка снежного барса

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-15T16:25:36+03:00

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На сайте национального парка "Сайлюгемский" Республики Алтай появилось новое фото снежного барса. Полуторагодовалый котенок высматривает с высоты хребта добычу – а может, любуется закатом. Ученым удалось установить родственные связи особи: это оказался подросший котенок самки по имени Чаганка, которую фотоловушки впервые "поймали" в 2016 году с двумя котятами.

Этот барс, скорее всего, является представителем второго потомства самки. В прошлом году Чаганку зафиксировали на Сайлюгемском хребте с новым выводком, где было уже три детеныша. Ученые уверены, что мать и остальные барсята случайно не попали на свежее фото, и прошли рядом.

– Учитывая, что в семействе трое котят, Чаганка отлично справляется со своими обязанностями: успешно охотится и заботится о своем уже подросшем потомстве. Если самка находится в хорошей физической форме, в начале следующего года она оставит барсят и будет участвовать в гоне, – рассказал научный сотрудник национального парка "Сайлюгемский" Алексей Кужлеков.

Таким образом, в конце весны у Чаганки может появиться новое потомство. Беременность у снежных барсов длится всего три месяца, так что к осени ученые уже будут высматривать ее новых котят.

А этот барсенок скоро перестанет быть "маминым хвостиком" и начнет самостоятельную жизнь. Если это самка, то она останется на территории матери, а если самец – уйдет осваивать новые территории. Сотрудники нацпарка пожелали котенку удачных троп.

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ИСТОЧНИК KP.RU