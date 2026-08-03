«Доли секунды, и салон объяло пламя». Бывшему командиру вертолета Ми-8 предъявлено обвинение в гибели шести человек на Алтае

От вертолета остались только обломки Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

Экс-командир вертолета, обвиненный в гибели шести человек на Алтае, предстанет перед судом.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по громкому делу с крушением вертолета Ми-8 в июле 2023 года на Алтае. Бывший командир воздушного судна обвиняется в гибели шести человек.

«Как-то дернуло и повело в сторону»

Напомним, 27 июля 2023 года шесть туристов погибли при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Всего на борту воздушного судна было 15 человек (три члена экипажа и группа туристов). Группа слетала на Белуху, а при посадке в Тюнгуре Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 задел электрические провода, после этого воздушное судно упало и в считанные мгновения загорелось.

«Мы были неподалеку от этого места в тот день, видели пламя и дым, потом появились новости об этом страшном крушении», - вспоминает Ирина, гид по Алтаю.

А новости были шокирующие. Кто-то из туристов погиб сразу, кто-то был доставлен в больницу и скончался от тяжелейших ожогов. Оставшиеся в живых вспоминали, что летели в отличном настроении, пилоты были вежливые, внимательные, провели инструктаж. Обратно с Белухи все возвращались довольные. Но при посадке туристы почувствовали, что вертолет как-то дернуло и повело в сторону. Потом как закрутило... Буквально доли секунды – и салон объяло пламя».

Задел ЛЭП

Экспертиза выявила, что при заходе на посадку борт с туристами задел хвостовой балкой и рулевым винтом железобетонную опору ЛЭП.

По заключению следствия, командир вертолета принял решение о приземление вертолета, не обеспечив безопасное расстояние до препятствий. «Выполняя коммерческий полет по маршруту Карасук — Тюнгур — Белуха, при посадке пилот нарушил требования федеральных авиационных правил и руководства по летной эксплуатации вертолета, что привело к его крушению», - говорится в обвинительном заключении.

Опытный пилот (на момент трагедии ему было 52года) до трагедии помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров на другом вертолёте — более лёгком Robinson R66 и считался профессионалом высокого класса. Бывший командир вертолета продолжает находиться под подпиской о невыезде.

Трагическая Шамбала

Напомним, что в туре на Белуху были люди, очарованные Алтаем, среди них - нейропсихологи, целители, психологи, массажисты нетрадиционной медицины и трансформационные тренеры. Одна из погибших - Аурика, фитнес-тренер из Минска даже мечтала переехать в Горный.

Большая часть участников трагического рейса прилетели тогда на семинар «Врата Шамбалы». Организатор эзотерического путешествия Яна погибла в горевшем вертолете. Ее мужа Евгения, который был доставлен в больницу с ожогами, алтайским врачам удалось спасти. Еще один организатор тура Алексей отделался легкими травмами. Спустя какое-то время после трагедии они оба вновь вернулись к организациям платных эзотерических семинаров.

Кто-то из выживших, например Юлия из Архангельска после пережитого кошмара уже была на Алтае в путешествии. Ее подруга рассказала «КП-Барнаул», что крушение не повлияло на ее любовь к Алтаю.

Выжившие в трагическом приземлении туристы, а также родственники погибших уже получили часть страховых выплат. Также пострадавшие подали гражданские иски и к самому пилоту и к ООО «АлтайАвиа». Дело будет рассматриваться в Усть-Коксинском районном суде.

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