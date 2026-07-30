«Сгорело все, выплатили копейки». Эксперт рассказал, как грамотно возместить ущерб после пожара

В сводке происшествий по Алтаю пожары - каждый день Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В горячее лето 2026 года в сводке происшествий на Алтае - каждый день пожары. Горят дома, квартиры, балконы, частные подворья гаражи с автомобилями и даже кинотеатры.

Эксперт алтайского бюро оценки, главный инженер национального экспертного агентства Виктор Омелянчук рассказал «КП-Барнаул», как погорельцам не остаться с мизерными страховыми выплатами.

Не торопиться с ремонтом

«После пожара человек в шоке. Ему хочется поскорее всё отмыть, замазать копоть, начать ремонт — вернуть дом к жизни. И это по-человечески понятно. Но вместе с копотью со стен смываются и деньги, - рассказывает Виктор Омелянчук. - Пока следы огня и воды на месте, эксперт может зафиксировать реальный масштаб урона. Как только начат ремонт, доказать первоначальное состояние уже невозможно. Страховая, как правило, занижает выплату в этих случаях».

Как считают ущерб

По словам главного инженера национального экспертного агентства, независимая оценка - это не прикидка «на взгляд». Эксперт выезжает на объект, осматривает каждое повреждённое помещение, делает фотографии и замеры. По каждой комнате составляется дефектная ведомость: что повреждено, какие работы нужны, какие материалы. Отдельно описывается сгоревшее имущество, чтобы посчитать его по реальным ценам.

«Стоимость ремонта мы считаем по рыночным ценам региона в сметной программе, по оценочным стандартам. Обязательно учитываем скрытые повреждения - то, что вскрывается только при разборке обгоревших конструкций», — говорит эксперт НЭА.

В среднем заключение готовится от 5 до 10 дней; а работать приходится по всей стране с выездом или дистанционно, по фотографиям.

Сгорело на два миллиона

Так, недавно эксперты НЭА оценивали ущерб по заказу барнаульской семьи, пострадавшей от пожара.

«Загорелся жилой дом — выгорели кухня и прихожая, пострадала кровля над входом. Огонь не пощадил ни холодильник, ни стиральную машину, ни газовый котёл, ни кухонный гарнитур, - рассказывает Омелянчук. - Мы считали не только ремонт стен и потолков, но и всё пострадавшее имущество — по каждой позиции, по маркам и моделям. Только по половине дома, которая принадлежала заявителю, ущерб вышел на 2 миллиона 131 тысячу рублей. Из них почти 207 тысяч — сгоревшая техника и мебель».

«Эту сумму никто не отдаст добровольно и на глаз. Приходится обосновывать до последнего рубля», — подчёркивает Виктор Омелянчук.

Как действовать после пожара

«Идеальный сценарий — не трогать место до экспертизы, - говорит Виктор Омелянчук. - Но бывает по-разному: жить негде, зима, дети, и ремонт нельзя откладывать».

На этот случай, по словам спикера, есть важное правило: экспертиза, в том числе судебная, может проводиться по фотографиям и видео.

«Если ждать никак нельзя, снимите всё максимально подробно до начала работ — по сути, вы сами фиксируете доказательство, - советует эксперт. - По качественным фотоматериалам можно посчитать ущерб дистанционно, и такое заключение принимают и страховые, и суды. Но при этом полнота расчёта напрямую зависит от того, насколько тщательно всё отснято. Поэтому, если есть хоть малейшая возможность подождать осмотр без ремонта, — лучше подождать».

Как снимать, чтобы фото «сработали»

«Для пострадавших важно снять общий план каждой комнаты и отдельно все повреждённые участки, – объясняет специалист. – Крупно снять копоть, намокание, вздутие отделки, обгоревшие конструкции. Здесь пригодится рулетка или складной метр прямо в кадре для масштаба; шильдики и серийные номера техники, если они уцелели; съёмка с датой (не отключайте геометки и время на телефоне). Хорошо помогает короткое видео — медленный обход квартиры с голосовым комментарием, что и где пострадало».

Сохраняйте чеки

Сильный аргумент при экспертизе - чеки, гарантийные талоны, договоры, заказы и выписки по карте на технику и стройматериалы. Они, по словам эксперта, решают сразу две задачи. Во-первых, позволяют понять, что именно за объект пострадал — конкретной марки, модели, комплектации, а значит, посчитать его по реальной, а не усреднённой цене.

Во-вторых, и это особенно важно, когда сгорело всё подчистую, и от вещи не осталось ни следа, они подтверждают сам факт, что предмет вообще был.

«Без документа виновник или страховая легко скажут: «А докажите, что у вас тут стоял холодильник за 90 тысяч». С чеком такой спор закрывается сразу. Сюда же годятся старые «мирные» фото из семейного архива, где техника и обстановка попали в кадр до пожара», - поясняет Виктор Омелянчук.

Что ещё стоит сделать

«Важно сохранить документы, полученные от пожарных — справку (акт) о пожаре, постановление, заключение о причине и очаге. Они фиксируют факт, дату и виновника — это основа для взыскания», - объясняет главный инженер национального экспертного агентства.

Кроме того, не стоит выбрасывать обгоревшее имущество и обломки до осмотра.

«Даже сгоревшая вещь имеет доказательное значение; лучше сложить в сторону, чем вывезти на свалку», - говорит Виктор Омелянчук.

Эксперт советует не спешить подписывать со страховой акт о согласии с суммой.

«Как только вы расписались под заниженной цифрой, спорить намного сложнее. Своя независимая оценка — законный способ требовать полного возмещения (ст. 15 и 1064 ГК РФ)», - поясняет спикер.

И еще один совет от эксперта Омелянчука:«Если виноват сосед, управляющая компания или подрядчик, - зафиксировать это и не чинить всё молча за свой счёт. Право требовать деньги с виновника у вас есть, но подкрепить его нужно документом».

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