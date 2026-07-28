«Кина не будет». Почему закрыли кинотеатр «Премьера» в Барнауле

Администрация кинотеатра приносит извинения за доставленные неудобства Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

28 июля в кинотеатре «Премьера» в Барнауле в первой половине дня должны были быть бесплатные показы советских фильмов «Безответная любовь» и «Старый знакомый». Но накануне, 27 июля, в единственном государственном кинотеатре краевой столицы случился пожар. Подробности ЧП - в материале «КП- Барнаул»

Валил густой дым

Вызов на пульт пожарных поступил в 14-30. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на улицу Крупской, 97, был виден густой дым из окна на первом этаже. Очаг возгорания был обнаружен в комнате охраны.

К моменту прибытия пожарных из здания вышли 10 человек, пожарные вывели из задымления еще семерых. Сеансов в этот день, к счастью, не было. У кинотеатра был выходной.

Пожар оперативно ликвидировали, в 14-57 открытого горения уже не было, никто из сотрудников не пострадал.

Место происшествия Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Что сгорело, что уцелело?

Сейчас кинотеатр временно закрыт, специалисты подсчитывают ущерб. По данным министерства культуры региона, оборудование кинотеатра уцелело. При этом на входе в здание - серьезные повреждения, еще несколько помещений были задымлены.

На период восстановления сотрудники кинотеатра будут работать в другом помещении.

Обращение к зрителям

На странице кинотеатра в социальной сети «ВКонтакте» размещено очень печальное обращение с траурными интонациями:

«Уважаемые зрители! С прискорбием сообщаем вам, что с 27 июля кинотеатр «Премьера» временно приостанавливает свою деятельность. Данное решение принято администрацией кинотеатра в связи с возникновением ряда объективных обстоятельств непреодолимого характера, делающих невозможным дальнейшее оказание услуг в полном объеме в текущий период. Срок возобновления работы в настоящий момент не определен».

Администрация кинотеатра приносит искренние извинения за доставленные неудобства и надеется на понимание.

В комментариях зрители, любящие «Премьеру», желают скорейшего восстановления уютному кинотеатру, говорят «спасибо» за многолетнюю культурную просветительскую работу и даже готовы прийти на помощь, если она нужна.

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