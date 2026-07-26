Кто из звезд приедет на фестиваль «Шум Катуни»

Одним из хедлайнеров станет Burito Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

15 августа в Алтайском крае пройдет большой музыкальный опен-эйр «Шум Катуни». Как рассказали организаторы, на одной сцене выступят известные музыканты и группы со всей Сибири. Кто станет хедлайнером события в этом году – в нашем материале.

Программа фестиваля

По традиции музыкальный фестиваль проведут в особой экономической зоне «Бирюзовая Катунь», а участниками, как ожидают организаторы, станут несколько тысяч человек.

Программа будет насыщенной – бесплатные концерты инструментальных ансамблей и групп, танцы, аниматоры и даже спортивные состязания. А для тех, кто хочет попробовать алтайские продукты, организуют гастрономический корт. Также для гостей фестиваля состоится ярмарка сувениров. По данным Алтайтурцентра, выставить свою продукцию смогут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели или самозанятые.

Хедлайнеры

Hollyflame

Одним из специальных гостей, приглашенных на музыкальный праздник в качестве хедлайнера, станет исполнитель Hollyflame. Известно, что Владислав Лапай (настоящие имя и фамилия артиста, прим. ред.) начал заниматься музыкой еще в 12 лет. Уже в 16 лет он рискнул и перебрался в Москву, где перебивался на разных подработках. Первой группой, которую создал музыкант, стал коллектив Hush, однако из-за творческих разногласий он распался. Тогда Влад начал сольную карьеру под псевдонимом Hollyflame и добился немалых успехов, набрав популярность на стриминговых площадках.

Burito

Еще один хедлайнер - рэпер Burito (настоящее имя — Игорь Бурнышев). Уроженец Ижевска ранее работал ведущим на радио, диджеем и даже танцором! До создания коллектива Burito Игорь запомнился как участник золотого состава группы «Банд'Эрос» (хиты «Коламбия Пикчерз не представляет», «Наоми Кэмпбелл»). Позднее обрел широкую популярность благодаря таким сольным хитам, как «По волнам», «Мама» и «Сны наяву».

Точное время выступления артистов пока не сообщается.

К слову, с 31 июля по 2 августа в Республике Алтай состоится не менее грандиозный фестиваль, на котором выступят звезды. В рамках «ОйноФеста» в Горно-Алтайске на сцену выйдут группы TRITIA, The Hatters, Beautiful Boys, «Друнк», «Бай-Терек» и другие. А с 21 по 25 августа в Усть-Коксинском районе пройдет II Международный фестиваль воздухоплавания «Небо Алтая», на котором выступят больше 20 музыкальных коллективов, в том числе известный алтайский музыкант Добрыня Сатин.

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