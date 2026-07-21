Страусы и маралы, сыр и мед. Топ-5 мест для агротуризма на Алтае

На Алтае туристы стремятся попробовать знаменитый мед Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае на днях завершился Всероссийский день поля – огромная выставка на открытом воздухе. Чего только не было на этом празднике: и робот-агроном, и тракторы будущего, и всевозможные ноу-хау, и разнообразная вкуснятина от шаманского чая до сростинских пирожков.

Тем, кто попал под очарование алтайской агро-экзотики и хотел бы дальше знакомиться с регионом, Минтранс и Минсельхоз подготовили топ-5 мест для агротуризма в Алтайском крае. Выбирайте!

Страусиное ранчо

Ферма с атмосферой деревенских каникул у бабушки, где можно не только посмотреть на животных, но и покормить, и погладить многих из них.

Помимо страусов на ранчо живут ламы, ослики, пони, северные олени, верблюды и десятки других обитателей

Барнаул, поселок Власиха, улица Сосновая, 25.

Сыроварня «Солоновкино»

База отдыха в предгорьях Алтая в 45 километрах от Белокурихи - место тишины и отдыха на природе: уютные домики, козья ферма и собственная сыроварня. Здесь можно познакомиться с животными, увидеть, как вручную делают сыр и попробовать его на мастер- классе.

Смоленский район, село Солоновка, улица Речная, 1.

Лошадьми можно любоваться бесконечно Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пасека «Пчела и здоровье»

Теплое знакомство с алтайским медом и жизнью пчел. Летом там проводят экскурсии, рассказывают об устройстве улья и рождении горного меда. В финале гостей ждет чаепитие с травами и дегустация меда в беседке с видом на природу.

Белокуриха, улица Проходная, 38.

Маральник «Никольское»

Мараловодческое хозяйство знакомит с полным циклом производства пантовой продукции. Здесь можно увидеть маралов, принять пантовые ванны, насладиться конными маршрутами, русской баней и рыбалкой - идеальное место, чтобы замедлиться и почувствовать Алтай.

Алтайский район, село Никольское, улица Светлая, 3.

На Алтае можно и любоваться маралами, и пантовые ванны принимать Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Деревня Басаргино

Маральник в Басаргино сочетает сельский колорит и комфортный отдых. Здесь живут маралы, сарлыки и лошади, работают козья ферма, сыроварня и пасека. После прогулок можно отдохнуть в оздоровительном центре, покупаться в пруду, порыбачит или заглянуть в кафе с блюдами из местных продуктов

Алтайский район, Басаргино, улица Парковая, 8.

Читайте также

Робот-агроном, шаманский чай, тракторы будущего: как проходит Всероссийский День поля на Алтае

В Алтайском крае стартовал агрофорум «Всероссийский день поля» (подробнее)