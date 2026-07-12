Где и зачем на Алтае сожгут «человека»

Такое чучело сжигали в прошлом году. Скриншот telegram-канал «Sибирский Burning man»

Под Барнаулом в июле стартует фестиваль «Сибирский Burning Man». Сибирские организаторы намерены повторить атмосферу всемирно известного американского фестиваля «Горящий человек» (Burning Man), которые проходит в штате Невада. Где и зачем сожгут «человека», и какие еще фестивали ожидаются летом на Алтае – в материале «Комсомолки».

Сибирский Burning Man 16+

Дата проведения: 18 июля

Где: остров Малый Гоньбинский, река Обь

Идея мероприятия основана на принципе свободного творчества и взаимообмена. Денег здесь нет, поэтому участники могут лишь обмениваться друг с другом дарами. Как рассказывают организаторы, под Барнаулом появится временный город, где соберутся художники, музыканты, путешественники, предприниматели и все, кто хочет выйти за рамки привычной жизни. В программе – создание арт-объектов, перфомансы, огненные шоу, лекции, мастер-классы, а также много музыки!

Ожидается, что фестиваль будет проходить ровно один день. Ранее планировалось, что его проведут в Республике Алтай, но накануне организаторы сообщили, что решили перенести мероприятие в столицу Алтайского края. Желающие могут взять с собой палатки и остаться в лагере, чтобы встретить закат и провести день в компании единомышленников.

Как и в американской версии, на сибирском фестивале в конце планируют сжечь огромное чучело в виде человека. К слову, от этой традиции и берет название фестиваль. В прошлом году на «Сибирском Burning Man’е» сжигали чучело десятиметровой высоты.

Участие детей в программе фестиваля не запрещается, но взрослых просят помнить о ответственности за несовершеннолетних в условиях кемпинга.

Шукшинские дни на Алтае 6+

Дата проведения: с 21 по 26 июля

Где: город Барнаул; село Сростки Бийского района

В том году пройдет уже 50-й по счету фестиваль, посвященный памяти известного алтайского писателя и режиссера Василия Шукшина. Открытие кинофестиваля пройдет 22 июля в 18:00 у театра драмы с красной дорожки. Для удобства зрителей установят большие экраны - один возле театра, а второй в парке «Изумрудный».

Главным новшеством в этом году станет работа кинопарка «Шукшин молодой» в парке «Изумрудный». Локация будет открыта с 22 по 26 июля. На площадке экспериментальной сцены Алтайского театра драмы состоится проект «Игра в бисер» с писателем, историком литературы, профессором, доктором филологических наук Игорем Волгиным.

Кульминация праздника назначена на день рождения Василия Шукшина – 25 июля. В селе Сростки на горе Пикет появится целая фестивальная деревня. Там пройдут Межрегиональный фестиваль народного творчества «Правда Шукшина»; Всероссийская выставка-ярмарка мастеров «Чудики»; интерактивная площадка «Литературный квартал»; фестиваль пирога и так далее.

Шум Катуни 0+

Дата проведения: 15 августа

Где: Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь»

Большой музыкальный фестиваль станет идеальным вариантом для поклонников живой музыки и активного отдыха на природе. На одной сцене выступят известные российские исполнители и молодые таланты из Сибири. Уже известно, что главным гостем станет популярный российский исполнитель HollyFlame.

На организованных площадках фестиваля гости смогут приобрести алтайские сувениры, изделия ручной работы, а также попробовать разные блюда в гастрономической зоне.

Небо Алтая 0+

Дата проведения: 21-25 августа

Где: Усть-Коксинский район, Республика Алтай

Этим летом в Уймонской долине в Республике Алтай пройдет II Международный фестиваль воздухоплавания «Небо Алтая». Гостей ждут массовые полёты тепловых аэростатов, привязные подъёмы на высоту до 40 метров, показательные выступления парашютистов и пилотажных групп. На сцене семейного фестиваля выступят больше 20 музыкальных коллективов, в том числе известный алтайский музыкант Добрыня Сатин (Ethno-project Todosh).

Также пройдет ярмарка изделий мастеров, будут организованы гастрономические площадки, мастер-классы и выставки.

ОйноФест

Дата проведения: 31 июля – 2 августа

Где: Горно-Алтайск, площадь В.И. Ленина

Мсштабный мультижанровый фестиваль «ОйноФест: культурная непровинция на музыкальной карте России» пройдет этим летом в столице Республики Алтай. Организаторы заявляют, что на сцене выступят более 200 профессиональных музыкантов, в том числе приглашенные звезды. Так, свое участие подтвердили группа TRITIA, The Hatters, Beautiful Boys, Друнк, Бай-Терек и другие.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, батлы, будут организованы гастрономические площадки и развлечения для детей и взрослых.

По поводу участия в фестивалях подробности уточняйте у организаторов.

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