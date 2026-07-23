Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в Барнауле состоялось торжественное открытие ХXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Перед театром драмы, которое носит имя режиссера, зрители встречали звездных гостей, участников и жюри. Фоторепортаж с мероприятия – в нашем материале.

Модный показ, Страхов, Якунина и Волгин

Проходка по «красной дорожке» началась с модельного показа в дизайнерских кокошниках в стилизованном русском стиле. Создатель коллекции – художник-иллюстратор, дизайнер Алтайской недели моды Ольга Дорохова.

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первыми по дорожке прошлись российские писатели и поэты. Среди них –историк литературы, доктор филологических наук, ведущий телепрограммы «Игра в бисер» на канале «Россия-Культура» Игорь Волгин с супругой Екатериной.

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«В России есть места, навеки связанные с тем или иным лицом. Мы говорим Михайловское и вспоминаем сразу Пушкина. Я думаю, что Алтай и Шукшин теперь неразделимы. Будем говорить Алтай, будем вспоминать Шукшина, конечно. Это некое единое впечатление, которое остается в сердце навсегда. Больше в русской литературе и в русской истории нет личности, которая бы так сочетала в себе литературу, кино, актерство, режиссерство. Это поразительно! Причем при такой малой жизни по времени. Он поступает во ВГИК в 25 лет, заканчивает. У него остается 20 лет всего, на все. И он успевает в это время создать свой кинематограф», – отметил Игорь Волгин.

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почетными гостями фестиваля в этом году стали артист театра и кино, звезда кинолент «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Мы из будущего», «Знахарь», «Исаев» Даниил Страхов и народная артистка России Анна Якунина, известная многим по сериалу «Склифософский». Зрители долго не отпускали их – просили автографы и совместное фото. Напомним, что накануне в Барнауле прошли творческие вечера артистов.

Анна Якунина. Монолог бродвейской актрисы. Видео: Олег Укладов

Даниил Страхов прочитал собственное стихотворение. Видео: Олег Укладов

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Послание от Никиты Михалкова

На торжественной церемонии открытия приветствовал гостей и участников главного культурного события года губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В своей речи он процитировал представителя «деревенской прозы» и современника Шукшина – Валентина Распутина:

«Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он, Шукшин».

Как отметил Виктор Томенко, эти слова максимально точно выражают суть фестиваля, где поднимаются самые сокровенные темы – о том, что тревожит душу русского человека, какие у него ценности и какое будущее его ждет.

К участникам и зрителям фестиваля обратился также народный артист России Никита Михалков. Его слова зачитал руководитель продюсерского центра «Киновек», председатель жюри конкурсной программы полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля Михаил Калинин.

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Творческое наследие Василия Макаровича Шукшина отличается глубоким осмыслением русского характера и национальной судьбы и по сей день остается актуальным, потому что затрагивает вечные вопросы о смысле жизни, о добре и зле, о связи человека с землей, обычаями и наследием предков. Его произведения вдохновляют новые поколения творцов. Уверен, что зрители увидят талантливые кинопроизведения, поддерживающие и развивающие лучшие традиции нашего кино, а жюри отметит достойные работы наградами кинофестиваля, который славится огромным количеством деловых мероприятий, творческих встреч и кинопоказов в самых разных уголках Алтайского края», – с такими словами обратился к участникам кинофорума Никита Михалков.

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Закончился вечер специальным показом фильма-открытия фестиваля в кинотеатре «Мир». Им стала лента режиссера Владимира Головнева «Цинга». Главную роль исполнил Никита Ефремов.

Напомним, что в этом году на фестивале представлено три конкурсных программы: полнометражное, короткометражное и документальное кино. Всего 44 фильма, которые и будут бороться за главные призы Шукшинского кинофестиваля. Награждение пройдет в заключительный день на горе Пикет в Сростках 25 июля.

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анна Якунина Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Даниил Страхов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля 22 июля 2026 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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