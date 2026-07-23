Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
22 июля в Барнауле состоялось торжественное открытие ХXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Перед театром драмы, которое носит имя режиссера, зрители встречали звездных гостей, участников и жюри. Фоторепортаж с мероприятия – в нашем материале.
Проходка по «красной дорожке» началась с модельного показа в дизайнерских кокошниках в стилизованном русском стиле. Создатель коллекции – художник-иллюстратор, дизайнер Алтайской недели моды Ольга Дорохова.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Первыми по дорожке прошлись российские писатели и поэты. Среди них –историк литературы, доктор филологических наук, ведущий телепрограммы «Игра в бисер» на канале «Россия-Культура» Игорь Волгин с супругой Екатериной.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«В России есть места, навеки связанные с тем или иным лицом. Мы говорим Михайловское и вспоминаем сразу Пушкина. Я думаю, что Алтай и Шукшин теперь неразделимы. Будем говорить Алтай, будем вспоминать Шукшина, конечно. Это некое единое впечатление, которое остается в сердце навсегда. Больше в русской литературе и в русской истории нет личности, которая бы так сочетала в себе литературу, кино, актерство, режиссерство. Это поразительно! Причем при такой малой жизни по времени. Он поступает во ВГИК в 25 лет, заканчивает. У него остается 20 лет всего, на все. И он успевает в это время создать свой кинематограф», – отметил Игорь Волгин.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Почетными гостями фестиваля в этом году стали артист театра и кино, звезда кинолент «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Мы из будущего», «Знахарь», «Исаев» Даниил Страхов и народная артистка России Анна Якунина, известная многим по сериалу «Склифософский». Зрители долго не отпускали их – просили автографы и совместное фото. Напомним, что накануне в Барнауле прошли творческие вечера артистов.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
На торжественной церемонии открытия приветствовал гостей и участников главного культурного события года губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В своей речи он процитировал представителя «деревенской прозы» и современника Шукшина – Валентина Распутина:
«Если бы потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он, Шукшин».
Как отметил Виктор Томенко, эти слова максимально точно выражают суть фестиваля, где поднимаются самые сокровенные темы – о том, что тревожит душу русского человека, какие у него ценности и какое будущее его ждет.
К участникам и зрителям фестиваля обратился также народный артист России Никита Михалков. Его слова зачитал руководитель продюсерского центра «Киновек», председатель жюри конкурсной программы полнометражного игрового кино Шукшинского кинофестиваля Михаил Калинин.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Творческое наследие Василия Макаровича Шукшина отличается глубоким осмыслением русского характера и национальной судьбы и по сей день остается актуальным, потому что затрагивает вечные вопросы о смысле жизни, о добре и зле, о связи человека с землей, обычаями и наследием предков. Его произведения вдохновляют новые поколения творцов. Уверен, что зрители увидят талантливые кинопроизведения, поддерживающие и развивающие лучшие традиции нашего кино, а жюри отметит достойные работы наградами кинофестиваля, который славится огромным количеством деловых мероприятий, творческих встреч и кинопоказов в самых разных уголках Алтайского края», – с такими словами обратился к участникам кинофорума Никита Михалков.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Закончился вечер специальным показом фильма-открытия фестиваля в кинотеатре «Мир». Им стала лента режиссера Владимира Головнева «Цинга». Главную роль исполнил Никита Ефремов.
Напомним, что в этом году на фестивале представлено три конкурсных программы: полнометражное, короткометражное и документальное кино. Всего 44 фильма, которые и будут бороться за главные призы Шукшинского кинофестиваля. Награждение пройдет в заключительный день на горе Пикет в Сростках 25 июля.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
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