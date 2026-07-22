Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
21 июля начались Шушинские дни на Алтае. В первый день творческие встречи провели известные артисты Даниил Страхов и Анна Якунина.
Даниил Страхов (известный зрителям по ролям в сериалах «Бедная Настя», «Комплекс бога», «Грозовые ворота» и десятках других фильмов) вышел к зрителям в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Его лирический монолог «Бей в поэта» цеплял пронзительными стихами Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бориса Рыжего, Александра Кушнера, Геннадия Шпаликова, Александра Еременко и других сильных поэтов. Актер выбрал тексты, которые бьют с первых строк. Честно, остро, без декораций и фальши. Также читал и собственные стихи.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Надеюсь, что мой монолог даст зрителю желание открыть книги, которые он никогда не держал в руках или они казались скучными. Стихи – это трудная работа. Не только их писать, но и читать не всегда просто. Для этого нужна наработанная внутренняя мышца - интеллектуальная», - цитирует Даниила «Катунь 24».
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Из прочитанного в Барнауле - Борис Рыжий, «Элегия», фрагмент:
«...Нам взяли ноль восьмую алкаши –
И мы, я и приятель мой Серега,
Отведали безумия в глуши
Строительной, сбежав с урока.
Вся Родина на пачке папирос.
В наличии отсутствие стакана.
Физрук, математичка и завхоз
Ушли в туман.
И вышел из тумана
Огромный ангел, крылья волоча
По щебню, в старушачьих ботах.
В одной его руке была праща,
В другой кастет блатной работы…»
Народная артистка РФ Анна Якунина представила моноспектакль «Монолог женщины» на сцене Молодежного театра Алтая.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Талантливая, острохарактерная актриса известна по постановкам театра «Ленком», куда она пришла в 2003 году после нескольких лет работы в «Сатириконе». Всенародную любовь ей принесла роль в популярном сериале «Склифософский», зрители также оценили комедийный талант актрисы в сериале «Девочки не сдаются» и других фильмах.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ее «Монологе женщины» переплелись и душевные, с фирменным юмором ответы на вопросы, и сокровенные размышления, и стихи любимых поэтов.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В одном из интервью актриса рассказывала, что «Монолог» родился с легкой руки Екатерины Рождественской. Та предложила читать стихи своего отца Роберта Рождественского. В моноспектакле звучали также стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Екатерины Горбовской и многих других поэтов.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
«Это было фантастично. Она зажигала, вот это харизма, вот это энергетика!» - восхищались зрители после спектакля.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Из прочитанного: Роберт Рождественский, «Монолог женщины», фрагмент:
«Современная женщина, современная женщина!
Суетою замотана, но как прежде божественна!
Пусть немного усталая, но как прежде, прекрасная!
До конца непонятная, никому не подвластная!
Современная женщина, современная женщина!
То грустна и задумчива, то светла и торжественна!
Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости,
Зря мужчины стараются, понапрасну надеются!»
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
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