Шукшинские дни начались с моноспектаклей Даниила Страхова и Анны Якуниной Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля начались Шушинские дни на Алтае. В первый день творческие встречи провели известные артисты Даниил Страхов и Анна Якунина.

«Бей в поэта»

Даниил Страхов (известный зрителям по ролям в сериалах «Бедная Настя», «Комплекс бога», «Грозовые ворота» и десятках других фильмов) вышел к зрителям в Алтайском краевом театре драмы имени В. М. Шукшина.

Фрагмент из моноспектакля Даниила Страхова

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Его лирический монолог «Бей в поэта» цеплял пронзительными стихами Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Бориса Рыжего, Александра Кушнера, Геннадия Шпаликова, Александра Еременко и других сильных поэтов. Актер выбрал тексты, которые бьют с первых строк. Честно, остро, без декораций и фальши. Также читал и собственные стихи.

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Надеюсь, что мой монолог даст зрителю желание открыть книги, которые он никогда не держал в руках или они казались скучными. Стихи – это трудная работа. Не только их писать, но и читать не всегда просто. Для этого нужна наработанная внутренняя мышца - интеллектуальная», - цитирует Даниила «Катунь 24».

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из прочитанного в Барнауле - Борис Рыжий, «Элегия», фрагмент:

«...Нам взяли ноль восьмую алкаши –

И мы, я и приятель мой Серега,

Отведали безумия в глуши

Строительной, сбежав с урока.

Вся Родина на пачке папирос.

В наличии отсутствие стакана.

Физрук, математичка и завхоз

Ушли в туман.

И вышел из тумана

Огромный ангел, крылья волоча

По щебню, в старушачьих ботах.

В одной его руке была праща,

В другой кастет блатной работы…»

«Монолог женщины»

Народная артистка РФ Анна Якунина представила моноспектакль «Монолог женщины» на сцене Молодежного театра Алтая.

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Талантливая, острохарактерная актриса известна по постановкам театра «Ленком», куда она пришла в 2003 году после нескольких лет работы в «Сатириконе». Всенародную любовь ей принесла роль в популярном сериале «Склифософский», зрители также оценили комедийный талант актрисы в сериале «Девочки не сдаются» и других фильмах.

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ее «Монологе женщины» переплелись и душевные, с фирменным юмором ответы на вопросы, и сокровенные размышления, и стихи любимых поэтов.

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из интервью актриса рассказывала, что «Монолог» родился с легкой руки Екатерины Рождественской. Та предложила читать стихи своего отца Роберта Рождественского. В моноспектакле звучали также стихи Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Екатерины Горбовской и многих других поэтов.

Фрагмент из моноспектакля "Монолог женщины"

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Это было фантастично. Она зажигала, вот это харизма, вот это энергетика!» - восхищались зрители после спектакля.

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из прочитанного: Роберт Рождественский, «Монолог женщины», фрагмент:

«Современная женщина, современная женщина!

Суетою замотана, но как прежде божественна!

Пусть немного усталая, но как прежде, прекрасная!

До конца непонятная, никому не подвластная!

Современная женщина, современная женщина!

То грустна и задумчива, то светла и торжественна!

Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости,

Зря мужчины стараются, понапрасну надеются!»

Фрагмент из моноспектакля "Монолог женщины"

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шукшинские дни начались с творческих встреч с известными актерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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