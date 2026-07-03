На горе Пикет в Сростках пройдут съемки триллера с Бондарчук во время фестиваля

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
22 июля в Барнауле состоится открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Какие фильмы в этом году вошли в конкурсную программу и как на Алтае развивается киноиндустрия, рассказал на пресс-конференции заместитель министра культуры региона Алексей Бочаров.
«Мы сегодня живём в ситуации, когда в России проводят порядка 300 кинофестивалей. И причём за последние пять лет их количество удвоилось. В этом огромном потоке очень важно не затеряться, не спрятаться за спину других, а оставаться на том высоком уровне узнаваемости, на котором находится кинофестиваль сегодня. А для этого нужно не следовать чьим-то трендам, а самим создавать их - рассказал Алексей Бочаров. — Современный кинофестиваль — это, в первую очередь, не про звезд на красной дорожке, а про экосистему. Это место, где кино не только показывают, а где его делают, где авторов не просто награждают, а где их учат лучше снимать кино, рассуждают о том, как организовать процесс кинопроизводства».
На Шукшинском кинофестивале в этом году будет представлено три конкурсные программы под общей темой «Шукшин сегодня». Это 8 полнометражных, 20 короткометражных и 16 документальных фильмов.
«Перед отборщиками фильмов ставились вполне конкретные критерии. Миссия фестиваля сегодня — сформировать федеральную площадку современного кино, где в центре человек с его выбором и ценой этого выбора. Мы хотим, чтобы новые российские фильмы проходили через «шукшинскую оптику». Не копировали его фильмы, это невозможно сделать, а смотрели на предмет исследования, предмет художественного осмысления глазами Шукшина», - отметил замминистра культуры.
Параллельно будет проходить межрегиональный молодежный кинофестиваль «Шукшин молодой» с двумя номинациями: «Снято на Алтае» и «Снято в Сибири». Всего будет представлено 20 фильмов. Вместе с основным конкурсом в сумме это дает 64 конкурсные работы. По словам Бочарова, это абсолютный рекорд за всю историю фестиваля.
Красная дорожка пройдет 22 июля на площади перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина. В 19:00 там же, на главной сцене театра, начнется торжественная церемония открытия XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
На площади перед театром и в амфитеатре парка «Изумрудный» установят экраны, на которых будет транслироваться проходка гостей по красной дорожке и церемонии открытия. После завершения официальной части на покажут программу короткого метра.
А в 21:00 в кинотеатре «Мир» состоится показ фильма-открытия фестиваля «Цинга», который зрителям представят режиссер Владимир Головнев и продюсер Евгений Григорьев.
«Фильм снят в тундре, где режиссер провел детство. Очень по-шукшински. Там потрясающая картинка, потрясающая история. Главный герой проходит трансформационный путь - тоже шушинская тема», - отмечает Алексей Бочаров.
Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
А гостей «Шукшинских дней» в заключительный день фестиваля в Сростках будет ждать настоящий кинематографический сюрприз. Напомним, что в этом году все основные активности решили сосредоточить на горе Пикет. Там же пройдут съемки заключительных сцен драматического триллера «Импостер», роли в котором сыграют Александр и Ирина Моховы, Наталья Бондарчук, Игорь Днестрянский, Иван Агапов. Подробнее об этом фильме мы рассказывали здесь.
«Съёмки будут проходить в Бийске. Они начнутся уже на этой неделе. На Пикете по действию фильма будет происходить одна из сцен — это массовый праздник, закрытие кинофестиваля», — рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
У посетителей будет шанс попасть в массовую сцену или просто посмотреть, как происходит съемка вживую.
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