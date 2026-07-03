На горе Пикет в Сростках пройдут съемки триллера с Бондарчук во время фестиваля

Наталья Бондарчук уже приезжала в Сростки в 2024 году Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в Барнауле состоится открытие XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Какие фильмы в этом году вошли в конкурсную программу и как на Алтае развивается киноиндустрия, рассказал на пресс-конференции заместитель министра культуры региона Алексей Бочаров.

Шукшинская оптика

«Мы сегодня живём в ситуации, когда в России проводят порядка 300 кинофестивалей. И причём за последние пять лет их количество удвоилось. В этом огромном потоке очень важно не затеряться, не спрятаться за спину других, а оставаться на том высоком уровне узнаваемости, на котором находится кинофестиваль сегодня. А для этого нужно не следовать чьим-то трендам, а самим создавать их - рассказал Алексей Бочаров. — Современный кинофестиваль — это, в первую очередь, не про звезд на красной дорожке, а про экосистему. Это место, где кино не только показывают, а где его делают, где авторов не просто награждают, а где их учат лучше снимать кино, рассуждают о том, как организовать процесс кинопроизводства».

На Шукшинском кинофестивале в этом году будет представлено три конкурсные программы под общей темой «Шукшин сегодня». Это 8 полнометражных, 20 короткометражных и 16 документальных фильмов.

«Перед отборщиками фильмов ставились вполне конкретные критерии. Миссия фестиваля сегодня — сформировать федеральную площадку современного кино, где в центре человек с его выбором и ценой этого выбора. Мы хотим, чтобы новые российские фильмы проходили через «шукшинскую оптику». Не копировали его фильмы, это невозможно сделать, а смотрели на предмет исследования, предмет художественного осмысления глазами Шукшина», - отметил замминистра культуры.

Параллельно будет проходить межрегиональный молодежный кинофестиваль «Шукшин молодой» с двумя номинациями: «Снято на Алтае» и «Снято в Сибири». Всего будет представлено 20 фильмов. Вместе с основным конкурсом в сумме это дает 64 конкурсные работы. По словам Бочарова, это абсолютный рекорд за всю историю фестиваля.

Красная дорожка, фильм-открытие и съемочная площадка на Пикете

Красная дорожка пройдет 22 июля на площади перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина. В 19:00 там же, на главной сцене театра, начнется торжественная церемония открытия XXVIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

На площади перед театром и в амфитеатре парка «Изумрудный» установят экраны, на которых будет транслироваться проходка гостей по красной дорожке и церемонии открытия. После завершения официальной части на покажут программу короткого метра.

А в 21:00 в кинотеатре «Мир» состоится показ фильма-открытия фестиваля «Цинга», который зрителям представят режиссер Владимир Головнев и продюсер Евгений Григорьев.

«Фильм снят в тундре, где режиссер провел детство. Очень по-шукшински. Там потрясающая картинка, потрясающая история. Главный герой проходит трансформационный путь - тоже шушинская тема», - отмечает Алексей Бочаров.

Наталья Бондарчук Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

А гостей «Шукшинских дней» в заключительный день фестиваля в Сростках будет ждать настоящий кинематографический сюрприз. Напомним, что в этом году все основные активности решили сосредоточить на горе Пикет. Там же пройдут съемки заключительных сцен драматического триллера «Импостер», роли в котором сыграют Александр и Ирина Моховы, Наталья Бондарчук, Игорь Днестрянский, Иван Агапов. Подробнее об этом фильме мы рассказывали здесь.

«Съёмки будут проходить в Бийске. Они начнутся уже на этой неделе. На Пикете по действию фильма будет происходить одна из сцен — это массовый праздник, закрытие кинофестиваля», — рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

У посетителей будет шанс попасть в массовую сцену или просто посмотреть, как происходит съемка вживую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Триллер о соблазнах. На Алтае снимут фильм с Бондарчук в главной роли

Летом в Бийске и Барнауле пройдут съемки триллера «Импостер» (подробности)