«Чуть им подыграл»: барнаулец Соболев вырвал Суперкубок у «Спартака», спровоцировал массовую драку и ждёт бана

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Безусловно, Александр Соболев умеет привлекать к себе внимание. Матч за Суперкубок России 18 июля очередное тому подтверждение. Форвард «Зенита» и уроженец Барнаула сначала спас свою команду от поражения «Спартаку» на 98-й минуте, затем раздал огненные комментарии на телевидении и устроил жесткий троллинг болельщиков в соцсетях. Теперь вместо заслуженных аплодисментов нападающему грозит длинная дисквалификация. Подробности – в материале «Комсомолки».
Основное время игры в Нижнем Новгороде уверенно шло к победе «Спартака». Однако на 98-й минуте защитник москвичей Александер Джику сыграл рукой в своей штрафной, а главный арбитр Евгений Буланов после просмотра VAR указал на точку. К мячу подошел Соболев и уложил его точно в сетку, сравняв счет. В последующей серии пенальти барнаулец вышел к точке последним, реализовал свой удар и поставил жирную точку в матче – «Зенит» забрал трофей.
Для 29-летнего форварда кубок стал третьим в карьере. Воспитанник академии «Динамо-Барнаул» за годы успел пройти путь через томскую «Томь», самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» и московский «Спартак». В Санкт-Петербург он переехал в августе 2024 года за 10 миллионов евро. На сегодняшний день у спортсмена 316 игр и 119 мячей, то есть голевым выходит каждый третий поединок.
Впрочем, тихо забить гол и молча уйти в раздевалочку – история не про барнаульца. Главной темой для споров стал момент сразу после первого забитого пенальти. Александр побежал праздновать успех к сектору фанатов «Спартака», которые весь матч гудели в его адрес (напомним, именно из стана красно-белых Саша перебрался в «Зенит»). Естественно, подобные действия вывели из себя игроков московского клуба. На поле началась толкотня с участием запасных. В эпицентре оказался питерский полузащитник Вильмар Барриос, который схватил за шею спартаковца Наиля Умярова, оставив на нем глубокие царапины.
После финального свистка нападающий вышел в эфир «Матч ТВ» и выдал следующее:
«Великолепные чувства! Я недавно сказал супруге, что тяжело описать состояние, когда забиваешь гол, а когда бьешь пенальти, бывает, земля уходит из-под ног. Ну, чуть им подыграл. Они меня весь матч "любили", кричали. Я прекрасно понимаю, но тоже решил в ответ показать. Если быть объективным, я поступил неправильно, из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете, "Зенит" против "Спартака", 98-я минута, эмоции зашкаливали».
Инцидент исчерпан? Сомнительно... Вскоре в личном телеграм-канале нападающего появился пост с текстом «+1 Щас че?». Ещё через несколько часов футболист выложил фотографию своего скандального празднования с эмодзи приложенного ко рту пальца. В ответах под публикациями мгновенно сошлись сотни фанатов команд, щедро осыпав игрока оскорблениями и угрозами.
По данным издания «Евро-Футбол», за подобные действия нападающий может получить наказание. В дисциплинарном регламенте есть 100-я статья «Провокационные действия», которая предусматривает дисквалификацию до пяти матчей, если поведение игрока привело к нарушению общественного порядка. Основания для этого самые прямые. Арбитру встречи даже пришлось проводить серию пенальти у противоположных ворот из соображений безопасности. Разозленные провокацией спартаковские фанаты начали бросать на поле посторонние предметы.
Кстати, в заявке петербуржцев на матч числился еще один барнаулец, 36-летний Александр Ерохин. Опытный хавбек недавно продлил контракт с клубом еще на сезон, но всю игру просидел на скамейке запасных.
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