«Чуть им подыграл»: барнаулец Соболев вырвал Суперкубок у «Спартака», спровоцировал массовую драку и ждёт бана

Соболев спас свою команду от поражения «Спартаку» на 98-й минуте Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Безусловно, Александр Соболев умеет привлекать к себе внимание. Матч за Суперкубок России 18 июля очередное тому подтверждение. Форвард «Зенита» и уроженец Барнаула сначала спас свою команду от поражения «Спартаку» на 98-й минуте, затем раздал огненные комментарии на телевидении и устроил жесткий троллинг болельщиков в соцсетях. Теперь вместо заслуженных аплодисментов нападающему грозит длинная дисквалификация. Подробности – в материале «Комсомолки».

Спасительный гол, драка и царапины на шее

Основное время игры в Нижнем Новгороде уверенно шло к победе «Спартака». Однако на 98-й минуте защитник москвичей Александер Джику сыграл рукой в своей штрафной, а главный арбитр Евгений Буланов после просмотра VAR указал на точку. К мячу подошел Соболев и уложил его точно в сетку, сравняв счет. В последующей серии пенальти барнаулец вышел к точке последним, реализовал свой удар и поставил жирную точку в матче – «Зенит» забрал трофей.

Гол Соболева. Скриншот прямой трансляции МАТЧ ТВ

Для 29-летнего форварда кубок стал третьим в карьере. Воспитанник академии «Динамо-Барнаул» за годы успел пройти путь через томскую «Томь», самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» и московский «Спартак». В Санкт-Петербург он переехал в августе 2024 года за 10 миллионов евро. На сегодняшний день у спортсмена 316 игр и 119 мячей, то есть голевым выходит каждый третий поединок.

Впрочем, тихо забить гол и молча уйти в раздевалочку – история не про барнаульца. Главной темой для споров стал момент сразу после первого забитого пенальти. Александр побежал праздновать успех к сектору фанатов «Спартака», которые весь матч гудели в его адрес (напомним, именно из стана красно-белых Саша перебрался в «Зенит»). Естественно, подобные действия вывели из себя игроков московского клуба. На поле началась толкотня с участием запасных. В эпицентре оказался питерский полузащитник Вильмар Барриос, который схватил за шею спартаковца Наиля Умярова, оставив на нем глубокие царапины.

Потасовка на поле после празднования Саши. Скриншот прямой трансляции МАТЧ ТВ

«Щас че?»: дерзкие посты и угроза бана на 5 матчей

После финального свистка нападающий вышел в эфир «Матч ТВ» и выдал следующее:

«Великолепные чувства! Я недавно сказал супруге, что тяжело описать состояние, когда забиваешь гол, а когда бьешь пенальти, бывает, земля уходит из-под ног. Ну, чуть им подыграл. Они меня весь матч "любили", кричали. Я прекрасно понимаю, но тоже решил в ответ показать. Если быть объективным, я поступил неправильно, из-за этого и произошла стычка. Но сами понимаете, "Зенит" против "Спартака", 98-я минута, эмоции зашкаливали».

Инцидент исчерпан? Сомнительно... Вскоре в личном телеграм-канале нападающего появился пост с текстом «+1 Щас че?». Ещё через несколько часов футболист выложил фотографию своего скандального празднования с эмодзи приложенного ко рту пальца. В ответах под публикациями мгновенно сошлись сотни фанатов команд, щедро осыпав игрока оскорблениями и угрозами.

Суперкубок России 25/26 отправляется в Санкт-Петербург. Скриншот прямой трансляции МАТЧ ТВ

По данным издания «Евро-Футбол», за подобные действия нападающий может получить наказание. В дисциплинарном регламенте есть 100-я статья «Провокационные действия», которая предусматривает дисквалификацию до пяти матчей, если поведение игрока привело к нарушению общественного порядка. Основания для этого самые прямые. Арбитру встречи даже пришлось проводить серию пенальти у противоположных ворот из соображений безопасности. Разозленные провокацией спартаковские фанаты начали бросать на поле посторонние предметы.

Кстати, в заявке петербуржцев на матч числился еще один барнаулец, 36-летний Александр Ерохин. Опытный хавбек недавно продлил контракт с клубом еще на сезон, но всю игру просидел на скамейке запасных.

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