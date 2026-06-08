«Зенит» продлил контракт с алтайским «джокером» Ерохиным

Грядущий сезон станет для Александра Ерохина десятым в составе сине-бело-голубых Фото: ФК "Зенит".

Руководство питерского «Зенита» продлило контракт с воспитанником алтайского футбола Александром Ерохиным. Они оказались не готовы расстаться с «джокером».

Александр Ерохин стал частью «Зенита» в июне 2017 года. За девять лет карьеры в стане сине-бело-голубых он провел 273 матча, в которых забил 46 мячей и отдал 16 результативных передач. Он стал 24-м футболистом в истории клуба, кто преодолел отметку в 250 матчей за команду. Кроме того, его признают одним из лучших «джокеров» «Зенита» в Российской премьер-лиге – на его счету 13 мячей, забитых после выхода на замену.

«Четыре из них стали победными», – подчеркивают в клубе.

Вместе с «Зенитом» Александр Ерохин становился семикратным чемпионом России, а также завоевал два Кубка и пять Суперкубков страны.

«Рад, что всё так сложилось, и я продолжу выступать за «Зенит», ведь для меня, как и для большинства болельщиков, это уже не просто клуб, а нечто большее. Уверен, впереди нас ждет еще много радостных моментов и побед!» – признался футболист в беседе с пресс-службой клуба.

По словам спортсмена, несмотря на то, что в этом году ему исполнится 37 лет, футбол до сих пор вдохновляет его. Это его любимое дело и пока завязывать он не намерен.

«Пока что мне 36, и, по моему опыту, всё зависит от физиологии и трудолюбия. Сил и мотивации хватит еще надолго!» – признается Александр.

Более того, чемпионство «Зенита» в прошедшем сезоне придало футболисту дополнительную мотивацию. Он готов сделать все, чтобы повторить этот успех в новом чемпионате.

«Когда ты выходишь на поле в сине-бело-голубой футболке, есть только одна задача — победить в каждом матче. Поэтому будем стремиться к максимальному результату в каждом из турниров!» - говорит полузащитник.

А болельщики тем временем радуются тому, что такой футболист остался в команде:

«Новость огонь! «Зенит» сделал правильный выбор!»

«Это прекрасно»

«Посланник еще тех времен»

«Феноменальный»

«Легенда»

«Семак, больше игрового времени легенде!»

Мы тебя любим, Саша. Оставайся с нами!»

Новый контракт с полузащитником рассчитан до конца сезона-2026/27. По данным из открытых источников, зарплата игрока составляет 1,5-2 млн евро в год.

Справка:

Александр Ерохин родился 13 октября 1989 года в Барнауле. Он является местным воспитанником. Первый тренер – Геннадий Смертин.

Выпускник академии московского «Локомотива». Первый контракт Ерохин подписал с тираспольским «Шерифом», после чего играл за «Краснодар», «СКА-Хабаровск», «Урал» и «Ростов».

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