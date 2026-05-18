Не зря все-таки Барнаул называют маленьким Санкт-Петербургом. Связь между городами точно существует. В этот раз это было доказано на футбольных полях. Петербургский «Зенит» накануне стал чемпионом России, а два решающих мяча в последних двух матчах забили именно барнаульцы. Как это было – в материале «КП»-Барнаул».

«Я переходил в «Зенит» за титулами»

Накануне, 17 мая, завершился чемпионат России по футболу 2025-2026 годов. Обладателем титула стал клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, который стабильно провел второй круг первенства и воспользовался проигрышем лидирующего «Краснодара» в предпоследнем круге.

Напомним, что неделю назад «Зенит» победил «Сочи» со счетом 2:1. Тогда победный гол забил барнаулец Александр Ерохин. А «Краснодар», лидировавший долгое время в чемпионате, уступил московскому «Динамо». Все это позволило питерской команде подняться на первую строчку. В последнем туре «Зениту» было достаточно сыграть вничью против «Ростова», чтобы вернуть титул себе.

С началом матча интрига продержалась недолго. Уже на 14-й минуте встречи в ворота «Ростова» был назначен пенальти. Защитник Миронов ударил по лицу Педро. Пробивать 11-метровый отправился барнаулец Александр Соболев и открыл счет в игре.

После этого «Зенит» отдал владение сопернику и спокойно играл вторым номером. В итоге матч так и завершился со счетом 1:0. Вот так и вышло, что два последних гола в чемпионате для «Зенита» забили барнаульцы и помогли сделать клуб чемпионом.

«Счастье чувствую. Я переходил в «Зенит» за титулами, и наконец-то взял этот трофей. В прошлом году не получилось, в этом взяли!», - передает слова Соболева телеграм-канал клуба.

Без Дурана

Вообще сезон для Александра Соболева получился удачным, особенно вторая его часть. Нападающий стал лучшим бомбардиром «Зенита» с 10 голами в лиге. Из них 7 стали победными!

Интересно, что активизировался Соболев после зимнего перерыва. Возможно, на голевые подвиги весной его толкнула конкуренция со звездным новичком Дураном, которого арендовал клуб в зимнее трансферное окно. Конкуренцию эту Александр выиграл.

Дурана на финальном матче не было. Он покинул расположение клуба 14 мая по личным обстоятельствам. Интересно, что «Зенит» в своем телеграм-канале выложил видео, где Соболев надевает чемпионскую футболку с фамилией «Дуран» и кричит: «Vamos» («Поехали» - с испанского). Возможно, таким образом, Александр показал, кто «в доме хозяин».

«Поливальная машина»

Комментировал матч «Ростов» - «Зенит» еще один барнаулец, Михаил Меламед. Он по традиции сделал фото с двумя земляками и раскрыл интересную деталь:

«Саша Ерохин сегодня вышел на поле с этой картой под щитком! (карта джокера, - прим.ред.) И хорошо, что не пригодилась: значит будет и новый контракт, и повод с ней красиво отпраздновать очередной важнейший гол! Чего от всей души и желаю этой самой крутой в мире «поливальной машине», - написал комментатор.

Под «поливальной машиной» Михаил имел в виду то, что во время прямого включения из чемпионской раздевалки именно Ерохин окатил комментатора холодной водой из бутылки.

«Ну и так, на секундочку: два последних, победных, чемпионских гола забили именно барнаульцы! Ну а Саша Соболев, каким бы колючим ни был, идёт напролом! С чемпионством, Сань!», - добавил Михаил в своем телеграм-канале.

Сам же Ерохин праздновал победу вместе с семьей: женой Вероникой и сыном Федором.

«Это наше с Сашей седьмое чемпионство и Федино тоже. Как только он появился на свет, он почти каждый год празднует чемпионство «Зенита», - рассказала ероника в эфире канала Матч.

Свою золотую медаль Александр почти сразу повесил на шею жене.

Поздравляем барнаульцев – чемпионов России!

