Недолюбленный «мальчик». Правда и вымысел в последней серии «После Фишера. Инквизитор» про алтайского маньяка

Третий сезон популярного сериала рассказывал о деле алтайского маньяка. Источник: Афиша Wink

16 июля на киноплатформе Wink показали финальную сериала «После Фишера. Инквизитор». Третий сезон популярного сериала рассказывал о деле алтайского маньяка. Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь и Александр Петров, которые занимались делом убийцы, нападающего на студенток политеха, а личность их антагониста раскрыли лишь в финале. Кем оказался серийник, и насколько эта история похожа на реальное дело – в нашем материале.

Загадочный ребенок

Напомним, что действие сериала разворачивается в 2025 году в несуществующем алтайском городе Умай. Главные герои - следователи Ольга Белова (Юлия Снигирь) и Игорь Терехов (Александр Петров) расследуют серию убийств студенток политехнического университета. Девочка-«Маугли» по имени Тонка находит одну из жертв маньяка и становится ключевой фигурой расследования: благодаря своему чутью, она рисует образ преступника, ведущего охоту. В одной из серий маньяк даже пытается ее похитить, но безуспешно.

Несмотря на то, что и Белова, и Терехов довольно опытные следователи, серийнику раз за разом удавалось их перехитрить. Пока правоохранители задерживали непричастных и отрабатывали разные версии, маньяк убивал главных свидетелей по делу и продолжал похищать девушек. Даже когда следователям удалось найти его логово, маньяку удалось скрыться. Однако в «доме» убийцы - местной заброшенной кожевенной фабрике – нашли весомые улики: специальную машину для пыток, а также вырезанные деревянные фигурки.

При составлении портрета убийцы следователи то и дело натыкались на загадочного мальчика, который явно имел отношение к расследованию: сумасшедший художник показывал его рисунок, а Тонка утверждала, что деревянные куклы вырезал ребенок. Но поверить в то, что убийцей является несовершеннолетний, было трудно.

В последней серии все паззлы, наконец, соединились в единую картинку. Оказалось, что маньяка заставляет убивать тяжелая психологическая травма из детства – во время давнего пожара его маму в грудь проткнул штырь. Женщина скончалась на месте, успев сказать сыну на прощание, как сильно его любит. С тех пор мальчик замкнулся в себе и, даже повзрослев, не смог совладать со своим гневом. Со временем он стал похищать девушек и воспроизводить с их участием страшную сцену - он приковывал жертв рядом со своим пыточным орудием, медленно убивал и заставлял произнести заветную фразу «Я тебя люблю», наблюдая за последними секундами их жизни.

В финале сезона маньяк заманивает в свою ловушку Тонку. Девушка, понимая, что от ее решения зависят чужие жизни, приходит на встречу с убийцей. Вместе они уезжают на заброшенный завод, где серийник предлагает Тонке жизнь в неволе. Он обещает ей, что перестанет убивать ради нее, потому что «любит». Тонка взаимностью не отвечает и едва не оказывается новой жертвой потрошителя. Лишь прибывшие на помощь Белова и Терехова освобождают девочку из плена. Сам маньяк во время задержания пытается покончить с собой.

Реальная история

В реальности события происходили не в Республике Алтай, а в Алтайском крае. Преступником оказался бывший чиновник Виталий Манишин из Калманского района. Его поймали только в 2023-м, хотя свое первое убийство он совершил задолго до этого.

Если в сериале маньяк принимает образ настоящего зла, то в жизни убийца выглядит вполне безобидно – низкорослый и далеко не симпатичный. Его, так сказать, фишкой была не привлекательная внешность, а статусный вид и образованность – он с легкостью заводил разговор с любой понравившейся ему девушкой. Именно так он втирался к своим жертвам в доверие и заманивал их в ловушку.

Расследование уголовного дела «политеховского» маньяка началось в 2000 году – тогда в разгар летней приемной кампании пропали сразу пять абитуриенток. В последний раз их видели у стен вуза. Благодаря другим студентам, правоохранители смогли составить несколько фотороботов и даже получили описание автомобиля, на котором передвигается преступник.

Осенью 2000-го года у милиции появился первый подозреваемый, который покончил с собой в ходе следственного эксперимента. Он не имел никакого отношения к политеховской серии, а реальный убийца – Манишин – воспользовался этой ошибкой и залег на дно. Кстати, в сериале этот момент обыгрывается: убийца признается Тонке, что он не похож на других маньяков, так как они не могут остановиться, а он – может.

Что касается мотивов маньяка, то в сериале его показывают как бедного и недолюбленного мальчика, который скучает по матери и не может оправиться от пережитого в детстве стресса. Реальный алтайский маньяк Манишин, наоборот, вырос в обычной, полной семье. Его родители были уважаемыми людьми в деревне, а сам Виталий получил достойное образование и построил успешную карьеру. Однако в браке с первой супругой у него, действительно, были проблемы, и именно это могло послужить триггером, спусковым крючком, из-за которого он начал убивать. Сам серийник о своих мотивах рассказывал расплывчато, но утверждал, что убивать ему не нравилось.

Всего на счету Манишина 11 убийств девушек и женщин. В прошлом году ему вынесли приговор – 25 лет лишения свободы. Пожизненное ему не грозило в связи с истечением сроков давности – с момента первого убийства до его ареста прошло 34 года.

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